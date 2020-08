¿Cómo será la vuelta al cole de tu hijo?

Agosto se va agotando y las familias andaluzas siguen sumidas en una gran incertidumbre ante una vuelta a las aulas que no termina de convencer a gran parte de la comunidad educativa, ni siquiera a los propios docentes. Y no es por porque desde el departamento que dirige el consejero Javier Imbroda no hayan informado a la comunidad educativa de Andalucía. El problema es que siguen sin resolverse cientos de preguntas que surgen a escasas dos semanas de volver a oler a tiza y libro nuevo tras una hibernación de seis meses.



Por ello, desde El Correo de Andalucía, queremos, con información de primera mano desde dicha consejería, arrojar algo de luz para saber cómo volverá su hijo o hija al cole tras la primera oleada de la pandemia y en plena evolución ascendente de la curva de contagios. A modo de preguntas frecuentes, o FAQ para los bilingües, intentaremos dar algunas respuestas, aunque todo pueda cambiar en los próximos quince días.



-La consejería de Educación habla de una vuelta al cole presencial pero el vicepresidente Elías Bendodo afirmó que “podría haber ajustes” justo antes de volver. Esto provoca inseguridad en la comunidad educativa. ¿A qué ajustes se refería?



Tal como nos indican desde la consejería, los ajustes a los que se refirió el consejero de Presidencia están “claramente relacionados” con la situación sanitaria y su evolución. La vuelta al cole presencial se hará siempre en las condiciones de seguridad que determine la Consejería de Salud y Familias, y estas condiciones se están actualizando de forma quincenal, como hasta ahora, por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Es para el departamento que dirige Javier Imbroda, de “una garantía más para la vuelta al cole segura”.



En cualquier caso, la consejería tiene la determinación de volver a las aulas de manera presencial en septiembre, “de manera responsable y segura”, afirman. Para ello, ha elaborado el Plan de Acción para el curso 2020-21, con un presupuesto de unos 600 millones, que recoge entre otras medidas, más docentes, más recursos y más medios tecnológicos.



En concreto, y a modo de recordatorio, el próximo curso habrá refuerzo extraordinario de las plantillas con más de 6.000 docentes adicionales que permitirá “desdobles de grupos, mejor atención al alumnado, y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19”, indican.



Además habrá un equipo COVID en cada centro, con un coordinador dedicado en exclusiva a ello. Para ello, se ha ampliado la plantilla con 826 docentes. Igualmente, y en este aspecto, dichos coordinadores COVID, estarán en permanente contacto con más de 2.500 enfermeros de gestión de salud Covid que estarán en permanente contacto con dichos coordinadores de cada colegio y “activar los protocolos que correspondan”, afirmó Elías Bendodo.



Otra de las medidas que desde la consejería ha instaurado es la adquisición de 150.000 dispositivos tecnológicos a disposición de los centros, formación destinada a más de 100.000 docentes de los centros públicos en competencias digitales y conectividad 1 Gbps del cien por cien de los centros educativos.



Además, y a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación del gobierno de España, se pondrán a disposición de los centros otros 180.000 dispositivos electrónicos en los primeros meses de curso.



Por último, dicho plan prevé el refuerzo de las plantillas de Educación Especial con 152 PTIS (Personal Técnico de Integración Social) y el personal de limpieza en los centros para garantizar las medidas establecidas por Salud, unos 1.600 trabajadores.



-¿Cómo van a realizarse los test a los profesores? ¿En qué momento?



La consejería de Salud y Familias está organizando la realización de los test rápidos a 143.000 profesionales de la educación en Andalucía (pública y concertada). Previsiblemente, y según ha podido saber este medio, podrían realizarse, o bien en los centros de atención primaria de referencia de los colegios, o bien en las mutuas de los trabajadores.



Como novedad, Bendodo añadió hoy en comparecencia pública que cada tres meses se harán test rápidos a los 143.000 profesionales educativos “tanto en centros públicos como concertados”, para añadir que se prevé el uso de tres millones de mascarillas mensuales y 300.000 litros de hidrogel, así como 25 millones de euros para mejoras de las infraestructuras educativas que cubrirá al 90% de los centros educativos, así como un curso específico para equipos directivos para un entorno educativo seguro.



-Ciudadanos ha pedido al gobierno central criterios comunes en toda España, pero en Andalucía, ha defendido siempre una vuelta al cole presencial. ¿Se va a esperar a dichos criterios comunes por si hubiera divergencias?



Desde la consejería de Educación (Cs), afirman que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa “ha reiterado en numerosas ocasiones que la vuelta al cole será presencial, y así se acordó también en un documento de catorce puntos aprobado por la Conferencia Sectorial de Educación”.



Al hilo, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, indicó hoy que “no están de acuerdo con que haya 17 vuelas al cole distintas”, por lo que considera que el Ministerio de Educación “debería convocar a los consejeros y consensuar una vuelta común para toda España”. No obstante, Bendodo defendió esta vuelta a las aulas de forma presencial aseverando que, ante la no convocatoria de dicha conferencia, “hemos desarrollado nuestra propia normativa y funcionamiento, para que todo los andaluces estén tranquilos de que el Gobierno andaluz prepara una vuelta al cole adaptándonos a la nueva situación”.



-¿Cuándo sería la reunión de las comunidades autónomas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para informar de dichos criterios nacionales?



Desde Educación esperan dicha convocatoria y saben que el presidente del Gobierno ha anunciado una reunión de presidentes monográfica sobre el tema de la vuelta al colegio. Se hará cuando la convoque, y según la propia consejería, “estaría prevista antes del inicio del curso escolar”. Probablemente, dicha reunión, según ha podido saber este medio, podría celebrarse la próxima semana.



-Ante los numerosos rebrotes, ¿se plantea retrasar la vuelta al cole unos días o siguen siendo las fechas inamovibles?



En esta situación que estamos viviendo, la consejería que encabeza Javier Imbroda es clara e indica que “nada puede ser inamovible”, pero actuarán siempre “bajo las directrices de las autoridades sanitarias”.



Igualmente, ante un posible -que no probable- nuevo confinamiento, la consejería actuará siempre “atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias”.



-¿Se plantea la Junta ampliar las aulas de forma provisional -caracolas, salas amplias adaptadas...- para reducir las ratios en centros que no pueden garantizar la distancia de seguridad tal y como han hecho otros países?



Conscientes de las reivindicaciones del profesorado andaluz, la consejería indica que dentro del Plan de Acción se incluye una medida que cuenta con 25 millones de euros para adecuar los espacios de los centros docentes públicos -no entran los concertados-, a las nuevas necesidades como consecuencia del coronavirus.



En número, un total de 959 centros educativos andaluces de 410 municipios se verán beneficiados de esta medida. Cada centro podía presentar dos proyectos, siendo aceptados 1.138.



En cualquier caso, tal y como se establece por la Consejería de Salud y Familias, cuando no sea posible garantizar la distancia de seguridad, se utilizará mascarilla o se establecerán grupos de convivencia escolar.



-¿Cuándo se publicarán los puestos y destinos de los profesores y maestros de refuerzo?



El nuevo profesorado de refuerzo para desdobles o atención personalizada que se contratará durante este curso escolar comenzará a incorporarse a los centros docentes en los primeros días de septiembre, antes de la incorporación del alumnado. El número de profesorado de refuerzo que corresponde a cada centro ya es conocido, en función del número de unidades y la ratio de las mismas.