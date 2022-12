Cortada la línea férrea Huelva-Zafra por un derrumbe de tierra

La línea férrea Huelva-Zafra se encuentra cortada este martes debido a un derrumbe de tierra sucedido entre Jabugo y Valdelamusa y provocado por el temporal, aunque, según han señalado desde Adif, "no está afectando al tránsito de trenes" y "los operarios ya están trabajando para solucionarlo".

Según han indicado desde Adif a Europa Press, el desprendimiento de tierra se ha producido en el kilómetro 89+700, entre Jabugo y Valdelamusa, causado por el temporal, al tiempo que ha señalado que "no ha sido muy importante" puesto que "el maquinista de un tren de media distancia con destino Huelva Término que pasaba este martes por esa misma vía es el que ha dado el aviso".

Por ello, la vía ha sido cortada "por seguridad" y para que los operarios puedan trabajar en la retirada de la tierra que haya podido alcanzar las vías.

No obstante, desde Adif han confirmado que el cierre de la línea no está afectando a la circulación, puesto que "hasta las 18,00 horas no está previsto que vuelva a pasar un tren de viajeros por esa zona". Por lo que, "si la meteorología lo permite", la incidencia "podría ya estar resuelta para entonces".