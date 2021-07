Covid: el dato clave que preocupa a la Junta

La Junta de Andalucía está preocupada especialmente por los 358.000 andaluces de entre 40 y 69 años que no han querido o no han podido vacunarse, lo que supone el 10 por ciento del total de esa franja de edad, ya que están suponiendo el principal problema en los ingresos en la UCI en las últimas semanas.

El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha explicado a los periodistas que el 63 por ciento de los que han ingresado en la UCI en las últimas semanas de esa franja no estaba vacunado.

En las dos últimas semanas están siendo hospitalizados en estas unidades "un alto porcentaje que no está vacunado", por lo que la Junta está llamando a todas las personas "que no quisieron vacunarse o no pudieron vacunarse" para intentar que lo hagan.

También han ingresado entre un 15 y 17 por ciento de vacunados que han vuelto a coger el virus y un 13-14 por ciento de personas que ya tenían la primera dosis, ha detallado.

Marín ha recordado que cada día se está viendo "un número muy importante de contagios" en toda España, aunque afortunadamente no está teniendo una incidencia proporcional en las hospitalizaciones.