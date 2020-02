Denuncian a un activista marroquí por «amenazas» contra un policía español

El Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) y Justicia Policía (JUPOL) han denunciado al conocido activista marroquí Said Chramti después de que haya publicado en redes sociales (RRSS) un largo comentario acompañado de una fotografía de un agente español y una serie de acusaciones contra el funcionario por no permitir supuestamente el paso a Melilla a ciudadanos marroquíes que disponían de su correspondiente documentación.

Los sindicatos policiales han subrayado que Chramiti, que ya fue condenado en el pasado por la Justicia española por los incidentes provocados en la frontera melillense, es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad por los altercados que organizó en la llamada "tierra de nadie" del puesto fronterizo de Ben-Enzar y por sus "ataques" a los policías, en especial a las mujeres del cuerpo.

SUP Melilla ha colgado en las redes sociales una fotografía de Said Chramti acompañado de un comentario que dice así: "Este es el que cobardemente hace escraches fotográficos a los compañeros de la Policía Nacional de frontera de Melilla, amenazando impunemente desde parte marroquí".

Por ello, ha subrayado que "apoyamos al compañero y las iniciativas legales en su defensa" se ha preguntado "qué piensa hacer la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía". El sindicato ha recordado además que "este es el mismo individuo que hace diez años hizo escraches fotográficos a las mujeres de la Policía Nacional en la frontera de Melilla amparado por autoridades marroquíes" y quien "destrozó y robó el brazo de una estatua emblemática para los ciudadanos de Melilla, la de Pedro de Estopiñán, con total impunidad".