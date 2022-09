Denuncian presuntos casos de acoso sexual en la Estación Biológica de Doñana

Una campaña desarrollada a través de redes sociales bajo el lema «#MeToo.Estación Biológica de Doñana» está sacando a la luz testimonios de mujeres que denuncian presuntos casos de acoso sexual durante los últimos años en actividades desarrolladas por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

Las víctimas relatan con mensajes en primera persona haber sido víctimas de «abusos y acosos reiterados» mientras participaban en anillamientos de aves tanto en Doñana como en Marismas del Odiel, en Huelva, por parte de personal de la EBD, apuntan a un investigador contratado por este órgano y cómo se han llevado a cabo con el «silencio cómplice» de mucha gente que «ha sido testigo de los mismos».

«En 2017 me invitaron a un anillamiento de zambullines que se hace en Marismas del Odiel... por ‘organización’ me quedé a solas con él y fuimos en coche a rodear las marismas, paró en medio del camino y me pidió que me subiera al Defender para comprobar unas cuerdas cuando me di la vuelta le vi cámara en mano grabándome el culo», se lee en uno de los testimonios.

En otro, una chica asegura: «Fui un día con él y nunca más. Lo peor fue la vuelta en la que contábamos lo que hacía y los demás le justificaban o no decían nada»; y otra recuerda cómo a una amiga cuando iba a ir a sujetar el zampullín para la foto le dijo «Tú no, tu amiga la rubia mejor -que estaba en bikini en la parte superior-».

Además, relatan cómo a «niñas de primero de carrera de 17-18 años les ha hecho llorar metiéndole caramelos en el escote y grabándolas sin su consentimiento. Parece mentira que siga teniendo un séquito de lameculos que no le denuncien».

Ante esta situación, la comisión de igualdad de la Estación Biológica de Doñana ha puesto en marcha recientemente una página en Facebook con el fin de recopilar dichos testimonios y denunciar y abrir una investigación, mientras que la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación ha pedido a las afectadas que contacten para hacer un seguimiento urgente del caso.

Desde el ministerio que dirige Diana Morant, sin confirmar que se trate de la Estación Biológica de Doñana, sí que se ha precisado a EFE que se han recibido unas denuncias por acoso en un centro del CSIC, a partir de las cuales se han activado «el protocolo y los mecanismos correspondientes para proteger a las víctimas», al objeto de «acompañarlas y asesorarlas en los pasos que quieran dar».

Asimismo, se les ha informado sobre los canales de denuncia, como el correo acoso@ciencia.gob.es y se ha procedido a abrir una investigación para esclarecer lo sucedido.

Tras apuntar que desde el ministerio se ha de garantizar la privacidad de ambas partes, han querido dejar claro que la política de este departamento es «tolerancia cero frente al acoso».