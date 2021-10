Detenido Juan José Cortés por agredir a una mujer: «Me ha abierto la cabeza»

Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz y exdiputado del PP, ha sido detenido este lunes en Sevilla, concretamente en la Estación de Santa Justa, tras ser denunciado por agresiones por una mujer.

Este martes fue puesto a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla lo ha puesto en libertad provisional tras ser denunciado por la mujer por un delito de lesiones., según ha adelantado Nius.

La mujer, tras los presuntos hechos, denunció por la red social TikTok a través de dos vídeos lo que ocurrió, en un primero declara dentro de la ambulancia que «Juan José Cortés me ha abordado con una vara y me ha abierto la cabeza, por favor llamen a mi familia. Lo tengo denunciado por amenazas de muerte y lo ha cumplido». En otro de los vídeos afirma que «Juan José Cortés, su mujer y otro más, han sido tres, se han abalanzado sobre mí y me han propinado muchísimos golpes en la cabeza».