Educación en Andalucía: más horas de Matemáticas, Lengua y primera Lengua Extranjera

El Gobierno ha aprobado este martes los currículos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato para el curso 2023/2024 que adaptan, a su vez, las exigencias que dimanan de la legislación básica, que es la Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe).

En apartados que ésta rechaza, como las calificaciones numéricas, el Gobierno andaluz ha decidido mantenerlas, aunque "de manera informativa a las familias", según el matiz que ha aportado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesinal, Patricia del Pozo, que ha precisado que "no tendrá carácter oficial" y que con ello "respetamos la oficialidad".

Entre otras novedades que aportará el currículum educativo de la enseñanza no universitaria en Andalucía será la creación de la asignatura Cultura del Flamenco, que será una asignatura optativa de oferta obligatoria de dos horas semanales en 3º de Secundaria.

Así como habrá otra asignatura también de dos horas semanales, Educación para la Convivencia Democrática, en 6º de Primaria, que propiciará que el alumnado aborde aspectos como "la violencia y el daño que nos ha hecho ETA, la transición como modelo de éxito de la democracia, todos esos contenidos y otros", según ha precisado Del Pozo.

Sobre la promoción y titulación del alumnado, la consejera ha precisado que forma parte de "los contenidos orgánicos básicos que ni esta Comunidad ni ninguna otra no puede no respetar", ha precisado que la Lomloe establece que no se puede repetir más de dos veces, para sostener que "se te agotan los cartuchos" y reconocer que "no compartimos" esa decisión, de manera que para el alumno pase de curso, la decisión en caso de que no haya consenso, tendrá que tener el aval de 2/3 del equipo docente.

Del Pozo ha asegurado sobre este aspecto "no ha habido pronunciamiento de los tribunales" y ha defendido que esa exigencia "la aplicamos porque pensamos que es bueno para los docentes y los estudiantes", convencida de que "es mucha responsabilidad para los equipos docentes" y de ahí que la Junta apuesta por "una mayoría cualificada" para solventar un caso controvertido para pasar de curso.

Los decretos de los currículos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía tendrán su desarrollo en sus correspondientes órdenes.

Los nuevos currículos refuerzan las cargas horarias de las asignaturas instrumentales, Matemáticas, Lengua y primera Lengua Extranjera, de tal forma que, al acabar el Bachillerato, como mínimo, un alumno tenga a partir del próximo curso 298 horas más en el currículo, de las que 123 corresponden a Lengua, 105 a Matemáticas y 70 a la primera Lengua Extranjera, según una nota del Gobierno andaluz.

Los centros, dentro de su autonomía, pueden aumentar más horas en esas asignaturas, de tal manera que podrían llegar a un incremento de 543 horas entre Primaria y Bachillerato y de 470 al acabar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El Gobierno andaluz ha reivindicado que Andalucía se va a situar entre las comunidades autónomas que más horas de Matemáticas y Lengua imparten en sus centros educativos en la enseñanza obligatoria para propiciar un aumento de hasta un 28% en Matemáticas y un 23% en Lengua.