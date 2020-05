El alegato de ‘Kichi’ contra la gordofobia

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha sorprendido a muchos al publicar en sus redes sociales una carta abierta sobre la ‘gordofobia’.

El regidor explica en la misiva que, en los últimos días, tanto en persona como por redes sociales, recibe multitud de mensajes del mismo estilo: «Te has hartado de phoskitos en el confinamiento”; “Te has puesto gordo”, “Qué gordo estás, por Dios”».

Tras estos comentarios, González incide en su obligación a posicionarse «porque haciéndolo quizás pueda ayudar a muchísima gente que seguro se siente reflejado ante esta situación, pero no dice nada. Sólo se aísla. Se calla. Mientras su inseguridad aumenta».

«Ya está bien de ocultar, como si fuera menor, esa irracionalidad hacia quienes no se ajustan a los cánones impuestos por el sistema, un sistema que no sólo oprime a los pobres, también a quienes no cumplen con sus normas estéticas y sociales. Ya está bien de disfrazar esa exclusión como una cuestión sanitaria. Es mentira. Nadie se ha preocupado ni me ha criticado porque fumo más o menos tabaco, por ejemplo, y esa también es una cuestión de salud. Vaya si lo es»

‘Kichi’ se pregunta cómo lo llevarán las mujeres y los menores. «Para ellas la validez de su persona aún sigue tristemente sujeta al físico, tienen que cargar con una violencia simbólica contra sus cuerpos, unos cuerpos que se han convertido en campos de batalla sobre los que se opina y se juzga bajo un punto de vista absolutamente patriarcal.

Si la sufro yo, cómo lo soportarán los niños y las niñas en los patios de nuestros colegios, donde el bulling se ceba con el “gordito”, donde la ropa ancha intenta disimular los complejos, donde el insulto despiadado va acompañado de las carcajadas a coros y de una gran carga emocional que los aísla, avergüenza y entristece. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque en algún momento de mi vida también me tocó ser ese “gordito” de patio de colegio».

Por último, el alcalde de Cádiz pide no vivir siendo libre porque «en un mundo en el que la gente vive presa del miedo, la inseguridad, el odio y la exclusión, el amor y la inclusión, aceptar a cada cual como es, intentar mirar más allá, más adentro, se convierten en formas de resistencia frente a la barbarie».