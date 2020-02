El bético Joaquín valora la Medalla de Andalucía porque los futbolistas son «espejo de muchos niños»

Feliz y emocionado por este reconocimiento que me otorga mi tierra. Gracias de corazón?????? Viva Andalucia!!! pic.twitter.com/pctloLodCw

"Feliz y emocionado por este reconocimiento que me otorga mi tierra. Gracias de corazón", ha publicado en sus redes socialista el futbolista natural de El Puerto de Santa María (Cádiz), mensaje acompañado por un vídeo en el que felicita a todos los galardonados. "Creo que vivo en una tierra de talento y solidaria como pocas, y eso nos hace realmente especiales", ha dicho, después de ironizar sobre el galardón. "La Medalla de Andalucía. ¡Casi ná! Tú eso lo escuchas, pero nunca puedes imaginar que te la pueden dar a tí, entonces imaginaros como me encuentro, feliz muy feliz", ha declarado.

Además, el bético ha manifestado que este premio supone tener "mucha responsabilidad" por su repercusión. "Somos el espejo de muchos niños y creo que hay que decirles que no dejen de luchar por sus sueños porque los sueños se cumplen, y si no, que me lo digan a mi", ha concluido.

Camino de sus 39 años, Joaquín Sánchez es hoy uno de los deportistas andaluces más admirados y respetados. Formado desde niño en el Real Betis Balompié, el futbolista regresó al club verdiblanco en 2015, del que es capitán, después de haber pasado por Valencia CF, Málaga CF y Fiorentina (Italia).

Ha sido internacional absoluto con España en 51 ocasiones, participando en la Eurocopa de Portugal (2004) y en los mundiales de Corea del Sur y Japón (2002) y Alemania (2006). Igualmente, siempre ha mostrado un enorme compromiso e implicación con la selección andaluza en los amistosos que se han celebrado en los últimos años.

En Primera División, Joaquín ha jugado 542 partidos, igualando a Paco Buyo como el cuarto clasificado. Ahora tiene a tiro al tercero, Eusebio Sacristán con 543, y al segundo, Raúl González Blanco con 550. A ambos los puede superar esta misma temporada. El jugador con más partidos en Primera es Andoni Zubizarreta, con 622.

Tanto por su dilatada carrera, que pretende alargar tras haber renovado recientemente con el Real Betis un año más, hasta 2021, como por su enorme carisma, Joaquín se ha ganado el reconocimiento de toda la afición española, que ovaciona al jugador andaluz en cada estadio en el que juega.