El campo implora al Gobierno que la huelga de transportes no le dé la puntilla

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha “implorado” hoy al Gobierno que solucione el conflicto por la huelga del transporte porque el colapso que ha provocado en solo cuatro días puede ser “la puntilla para el sector agrario”. Tan mal lo pinta el secretario general de esta organización, Miguel López, que suplica al Gobierno que busque una solución “hoy mismo”. “Es tan urgente”, ha insistido, “que no puede pasar de hoy, pues estamos hablando de un caos absoluto: miles de toneladas de alimentos que se están perdiendo, animales hambrientos a los que no les llega el pienso, ruina absoluta para agricultores y ganaderos y desabastecimiento de la población”.

Aunque hace solo tres días se insistía en que la huelga del transporte iba a ser solo simbólica, apenas testimonial, lo cierto es que el sector agrario andaluz la está notando hasta el punto de contabilizar ya “graves pérdidas”, pues se están quedando en las explotaciones agrícolas y ganaderas productos perecederos sin poder salir, no solo por la falta de transporte, sino porque, ante la clara escalada del conflicto, “muchas empresas agroalimentarias que los recepcionan han decidido cerrar sus puertas”, denuncia COAG.

Productos lácteos

Los productos más afectados son los perecederos, especialmente los lácteos (leche de vaca y de cabra), las hortalizas, las frutas, las flores y el ganado, al que no le llega el pienso para su alimentación. La situación ha desencadenado su efecto dominó. Los camiones están teniendo, desde este pasado martes, muchas dificultades para evacuar el producto terminado desde la central láctea o desde el centro de recogida para su posterior entrada a industria. Por eso, no se puede recoger más leche en las explotaciones, puesto que no la pueden entregar para su tratamiento y posterior transformación. Los ganaderos, en ese sentido, se están viendo obligados a tirar leche, con todo lo que ello supone. Por otro lado, se detectan ya problemas en los traslados de animales a los mataderos, con lo cual se están acumulando en las explotaciones y están incrementando los costes para los ganaderos.

Matanzas interrumpidas

En la Sierra de Huelva, el plazo para sacrificar los cerdos ibéricos termina el próximo 31 de marzo, que es el período de sacrificio de la norma de calidad. Como todo se está paralizando, los costes y problemas se multiplican. “Mucho nos tememos”, ha dicho Miguel López, “que muchas industrias están utilizando esta situación para mejorar su posición de negociación con la distribución. Y como siempre la factura del conflicto la vamos a tener que pagar nosotros, los agricultores y ganaderos, que ya no podemos más”.

Fresas y flores

El sector hortofrutícola andaluz es otro de los grandes damnificados por el paro creciente de los camioneros. En el caso de las frutas, hay que destacar los problemas que está teniendo la fresa de Huelva para poder salir, un producto tan perecedero, como les ocurre a las frutas de la Costa Tropical en Málaga y Granada o a las hortalizas en zonas como Almería, el Bajo Guadalquivir de Sevilla, Conil y la Costa Noroeste de Cádiz, donde el mercado de las flores –que ya sufrió su particular calvario al comienzo de la pandemia- se está quedando sin salida y echándose a perder.

Solidaridad y reivindicación

El secretario general de COAG en Andalucía ha querido dejar claro que el sector agrario andaluz y su organización en concreto “nos solidarizamos con los transportistas y los apoyamos en sus reivindicaciones, ya que la brutal subida de los costes está siendo insostenible para todos, desde mucho antes de la guerra de Ucrania”.

Por otro lado, el secretario general de COAG a nivel nacional, Miguel Padilla, ha insistido hoy en que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para afrontar los efectos de la sequía y la grave crisis que atraviesa el campo es “insuficiente”. “Necesitamos que el Gobierno intervenga en el mercado de la energía y los combustibles, fijando unos precios máximos”, ha señalado Padilla. “Es una vergüenza que los millones de beneficios caídos del cielo de las eléctricas lastren la producción de alimentos en un contexto en el que la seguridad alimentaria de Europa se tambalea por los efectos de la guerra en Ucrania”.

En este sentido, la organización ha recordado que, de marzo de 2021 a marzo de este año, el análisis realizado por sus servicios técnicos recoge una subida interanual de un 96% en el precio de la energía y lubricantes; un 150% en fertilizantes y un 35% en piensos, partida que supone la mitad de los gastos totales en cualquier explotación ganadera.