El Covid-19 y sus efectos colaterales (I) La sanidad

A ver si vamos aclarándonos ante el caos informativo que afecta a muchísmas cuestiones, empezando por la sanidad y en la que habría que distinguir:

I) El número de contagiados por el Covid-19 distingueindo:

I.-1º: El número que de nuevos contagios que se dicen cada día

I.-2º: El número de contagiados que se dicen desde que comenzó la cuarentena

I.-3º:-El número de ingresados en U.C.I., en planta, de los que no se sabe si están afectados y están esperando en sus casas

I.-4º: El de los que se dan de alta, de los que se dan de alta y regresan

I.-5º: El de positivos asistomáticos de los que no se tiene suficiente constancia

I.-6º: Los falsos negativos, en donde las pruebas indican que no lo tienen, pero sí.

I.-7º: Los falsos positivos, que aparentemente lo tienen según los test, pero no.

I.-8º: El número de muertos cada día y el cómputo de muertos desde que empezaron a contarse

II) Cómputo de infectados y fallecidos, en donde hay que considerar:

II.-1º: El hecho por provincias

II.-2º: Por Autonomías

II.- 3º: Por zonas o distritos sanitarios

II.-4º: La cuantía de todo el país.

III) Implicaciones:

III.-1º: Los datos contradictorios que se facilitan que aumentan o bajan el número de infectados, fallecidos, dados de alta, nuevos ingresos o salidas de planta, de U.C.I., permanezcan varios días, porque no se contabiliza por ejemplo los festivos.

III.-2º: El que no se haya controlado desde el principio, todos los fallecidos en Residencias de Ancianos.

III.-3º: Los que a causa de la demora en diagnósticos, han fallecido por el COVID y por otras patologías a las que no se les ha prestado asistencia por anulación de la cita, cierre de consultas,...

III.- 4º: Los que se les han agravado o harán después sin que se pueda saber si es debido al COVID-19, enfermedades previas o contraídas mientras lo han padecido.

III.-5º: El cómputo total de fallecidos incluyendo además, infartos, tumores,...

III.-6º: El número dados de Alta sin que estén recuperados del todo y agraven, con el consiguiente agravamiento del coste sanitario y humano.

III.-7º: Se ignora el número total del personal sanitario afectado.

III.-8º: No se conoce la totalidad de camas habilitadas en plantas, UCIS, centros que se habilitan y que deberían actualizarse en caso de aumento o retroceso.

III.-9º: No se informa claramente del dinero ni los medios que el Gobierno central ha dado, está dando o va a dar a cada Autonomía, porque algunas se quejan de que todo lo ha pagado ellas.

III.- 10º: Diferencias en la información según sea la ideología, de modo que es imposible saber si ya estamos saliendo, alcanzado el pico de la “V” o de la “U”, ...

III.-11º: La información depende también de las emisoras de radio, TVs, prensa española, internacional, escrita o digital, incluso fakenews.

IV) Dudas sobre cantidad, recepción, fabricación, compra y distribución, de:

IV.-1º: Sobre los test rápidos, de otra índole y analíticas que se usan para detectarlo

IV 2º: De la cantidad de materiales de cada centro: respiradores, mascarillas, trajes de protección, gafas,...

IV 3º: De la cantidad a la venta en farmacias o centros habilitados con garantías

IV.-4º: Tipos de tratamiento que se aplican en cada hospital con las posibles consecuencias favorables o desfavorables, si no existe otro alternativo en los mismos.

IV.-5º: Si existe diferencia de criterios, saturación,... entre la sanidad pública y la privada.

V.-6º: Cómo se distribuyen pruebas, materales y dinero por hospitales, provincias,...y si esto afecta también a los privados o concertados.

IV.- 8º: Si se han atendido prioritariamente a adultos y sólo hasta hace días, a ancianos.

IV.- 9º: Qué potestad tiene el gobierno para requisar materiales a empresas privadas que han comprado para evitar el contagio en sus empleados, no aumente a familiares, usuarios de transportes públicos, o con quienes se relacionan.

IV.-10º: ¿Quién tiene que suministrar los tests, etc.?, ¿por qué no se se hacen más controles a todos los trabajadores de las administraciones públicas?, ¿por qué no a las privadas con sus medios?, ¿porqué no a la población de riesgo?, ¿porqué no al máximo de población?, y ¿en quién recaerían los costos: en los presupuestos públicos y se le impide a los privados? pues se agravaría no sólo la sanidad, sino la ya débil economía española.

V) Información deficiente

V.-1º: Sobre la eficacia del confinamiento, cuya cientificidad no está demostrada

V.-2º: Quiénes se han ido sin el alta, por miedo a enfermarse o por el tiempo de demora en la firma de los facultativos, a causa de la saturación.

V.-3º: Si la gravedad, es mucho mayor de lo que se dice, en afectados y fallecidos.

VI) Muertos, tanatorios, entierros y registros civiles

VI.-1º: La información da pie a dudas sobre la totalidad de fallecidos en cada centro sanitario.

VI.-2º: Dónde se les traslada una vez muertos, si permanecen en cámaras, se llevan a tanatorios improvisados o a crematorios,...

VI.-3º: Dónde se les incinera/entierra en el caso de que no tenga familia o no se localice y no se les pueda informar del deceso

4º.- Al mezclarse los fallecidos por el COVID-19, con los no diagnosticados, los falsos positivos, los asintomáticos,...las causas de la muerte no son fiables, porque no se sepa, pueda o no se quiera facilitar tanto a nivel central, como autonómico, provincial,...

VI.-5º: No poder cotejarse con los Registros Civiles, porque no se ha anotado la causa exacta de la muerte o porque por el escaso personal están también saturados.

VI.-6º: En algunas circunstancias es imposible saber dónde se encuentran familiares hospitalizados o fallecidos, con el consecuente agravamiento también de la angustia.

VII) Falta de previsión y provisiones

VII.-1º: ¿Desde cuando se sabía de la pandemia y porqué se tardó en tomar medidas?

VII.-2º: ¿Se sabía del material que se disponía, o se adquieren cada vez que aumentan los contagios?

VII.-3º: ¿Se controlan los fabricados en nuestro país, comprados fuera, distribuidos, etc., y los distribuidos por Autonomías, hospitales, centros...o los que se han devuelto por mal estado y vuelto a recomprar,...?

VII.-4º: ¿Se controla la calidad de los que se fabrican en cualquier sitio, el precio, cantidad,..., cuándo, cómo, por qué y a quienes llegan?

VII.-5º: ¿Por qué aparecen miles robados de almacenes de empresas privadas, destinadas a Hospitales públicos o privados?

VII.-6ª: ¿Por qué no se ha empezado a proporcionarlos antes?

VII.-7º: La falta de previsión en farmacias, en sanitarios, en cualquiera que por su actividad o circunstancias, se considera de primera necesidad.

VII.-8º: No está claro qué debemos hacer ante los posibles síntomas.

VIII) Preguntas:

VIII.-1º: Se indica que hay que llamar a Salud Responde, a Ambulatorios, a Urgencias, sin que se tenga claro si puede hacerse a Hospitales privados o concertados.

VIII.-2º: ¿Por qué se ha tardado un mes para que se realicen los test al personal sanitario, aún no al 100% en la pública o sólo a los que presenten síntomas?

VIII.-3º: ¿Por qué hay discrepancias entre los datos del Ministerio de Sanidad y el de Justicia, del que dependen los Registros Civiles?

VIII.-4º: ¿No pueden controlarse –o desmentirse oficialmente- los bulos que se expanden por redes y grupos de wsps. Dando la sensación de que puedan ser muchísimos más los contagiados y fallecidos?

VIII.-5º: La mala gestión de la información ¿aminora las cifras?

IX) ¿Cómo se ha llegado a todo esto?

IX.-1º: Desde el 2016, los Gobiernos tenían que hacer un Inventario de Hospitales, Centros de Especialidades, consultas, Nº de médicos, enfermeros, quirófanos, Centros de Investigación públicos o asociados a la pública, investigadores, ... y NO SE HA HECHO.

IX.-2º: Tampoco el cómputo de Residencias de Ancianos públicas, privadas o concertadas, ni de residentes en ellas, por lo que tampoco se pueden dar cifras fiables.

IX.-3º: Se ignora el equipo sanitario en ellas, si cumplen requisitos, se distribuyen bien las subvenciones, se inspeccionan las prestaciones a las entidades patrocinadoras,...

IX.-4º: En este caos es imposible saber los que fallecen en centros públicos, privados, residencias de ancianos, en sus casas, en lugares de acogida, ...

IX.-5º: Los Registros Civiles tampoco son una fuente fiable, al no saberse la causa o lugar donde han perecido.

IX.-6º: Se ignoran las medidas de prevención en barrios tristemente pobres y si por tanto si la expansión es ahí mayor.

IX.-7º: No se ha hecho o no difundido claro, el mapa de incidencia en cada ciudad por barrios.

IX.-8º: Se informa del supuesto número de víctimas, sin tener en cuenta la estadística, es decir: el número de habitantes en relación con el de infectados o fallecidos.

IX.-9º: La contratación por horas, interinos, M.I.R., B.I.R. o F.I.R. y el hecho de que haya rotaciones, hace que se dificulte el cómputo.

IX.-10º: El baile de cifras de un día a otro, en el mismo día, de viernes a martes, de una emisora a otra, de un canal a otro, de un periódico a otro, que cambia las cantidades que da el gobierno, las autoridades sanitarias,...

IX.-11º: ¿Por qué está pasando todo esto y a quien beneficia? Porque dificilmente se entiende que pueda hacerlo a alguien, ni aunque pretendiera réditos políticos.

Lo que está claro es el colapso de la Sanidad Pública, la falta de medios, personal, camas, ambulancias, ... ha sacado a la luz todas las deficiencias del Sistema, discrepancias entre Gobierno y Autonomías, y estaba cantado que por aquí (como la educación, cultura, Universidades y Ecomía en general, reventaría.

Colapso que se produce en todo lo devenido del no control riguroso de la pandemia desde los centros hospitalarios, residencias de ancianos, juzgados, tanatorios, crematorios, centralitas,...

Y aunque se actualicen las páginas Web de los Ministerios y a partir de hoy, 18 de abril de 2020, se haya establecido un cómputo distinto, esperemos que no se culpabilicen unos a otros, unas Autonomías con respecto al Gobierno central, las del Gobierno con ellas, de manera que se impida conocer realmente las cifras, aunque todo puede que se justifique a favor de quien se encuentre en el poder.

¿Tampoco sabíamos todo esto? El deterioro de la sanidad pública, la gestión de las Residencias de Ancianos,...?