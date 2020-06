El COVID deja en la mitad las Carreras de Caballos de Sanlúcar

El COVID-19 no ha podido, de momento, con las célebres Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que este año celebran su 175º aniversario, pero les ha dado un zarpazo al tenerse que dejar sus habituales dos ciclos, es decir, seis días (tres días sobre mediados de agosto y otros tres a finales) en tres jornadas sueltas sin apenas espectadores inmediatos: el 18, el 21 y el 28 de agosto. Además, las carreras de los dos primeros días –cinco cada jornada- serán a las 8.30 horas de la mañana, una hora inaudita que busca la bajamar en las playas sanluqueñas. Las carreras del último día –que serán seis, porque habrá una dedicada a los veteranos- sí comenzarán a las 17.00 horas, un horario más acostumbrado.

Así se desarrollará el evento más característico del verano sanluqueño si la Junta de Andalucía aprueba finalmente la propuesta de la Sociedad de Carreras de Caballos, porque de momento no lo ha hecho de forma oficial, según ha adelantado a este periódico su presidente, Rafael Hidalgo. “Aunque todo hace pensar que no habrá ningún problema porque les hemos trasladado la propuesta también a través del Ayuntamiento de Sanlúcar y hasta hoy la información oficiosa es que todo será así”, ha señalado. El programa, si no hay contratiempos, se presentará en la propia Sanlúcar el próximo martes 30 de junio. Y al día siguiente se hará en la Fundación Cajasol de Sevilla capital. “Desde la Sociedad de Carreras trabajamos como si no hubiera un mañana, porque se lo debemos a los profesionales del turf, a nuestras instituciones y patrocinadores y por supuesto a Sanlúcar”, ha insistido Hidalgo.

Las únicas tres jornadas de esta edición tan atípica, de momento, han sido incluidas en el calendario de la Asociación de Hipódromos Españoles, una vez consensuadas las fechas por sus miembros para encajarlas en la quiniela hípica Lototurf. La temporada hípica se reanudó a comienzos de este mes con las primeras carreras a puerta cerrada en el hipódromo de San Sebastián.