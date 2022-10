El cupón de la ONCE cae de nuevo en Andalucía con 10 premiados

El sorteo de la ONCE de este martes ha repartido 350.000 euros entre diez vecinos de la capital almeriense gracias a José Ángel Rueda, quien ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno a través de sus puntos de venta, que se ubican por las mañanas en la calle Pío Baroja y por las tardes a las puertas del Carrefour de la avenida del Mediterráneo. El número premiado ha sido el 30786, serie 033.

"Lo he vendido a medias entre los dos sitios", ha indicado en una nota de la organización el afiliado a la ONCE y vendedor desde 2017, quien ha ya recibido las primeras felicitaciones de sus clientes. "Estoy muy contento, no me lo esperaba, aunque todos los días crees que lo vas a dar, luego llega el día y no te lo crees", ha añadido.

Para Rueda, "es algo importante en la vida de un vendedor de la ONCE, dar un premio a tus clientes", por lo que ha expresado la "alegría" que le produce. "Con todo lo que tenemos por delante, de subida de impuestos, de precios, de gasolina, es una alegría para toda Almería", ha subrayado.

El sorteo del 4 de octubre tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado al 175 aniversario de los estudios de Veterinaria de Córdoba, y ha llevado el resto de premios a Canarias, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.