El cupón de la Once deja en Andalucía un acertante con medio millón de euros

Emilio Carrión es vendedor de la ONCE desde 2018 y ha llevado la suerte al barrio almeriense de Retamar donde vendió ayer a un cliente los dos cupones a través del Terminal Punto de Venta por el que el comprador puede elegir el número o la terminación que quiera. Carrión repartió allí otros 250.000 euros en el primer Cuponazo tras el estado de alarma y el año pasado volvió a dar otro premio de 35.000 euros. El 4 de enero de 2024 cumplirá seis años como vendedor. “Tampoco llevo tanto tiempo, pero la verdad es que soy un vendedor con suerte y la ilusión es la misma cada vez que se da un premio -decía esta mañana tras reconocer que había dormido regular-. Me hubiera gustado haber repartido más, a más personas, pero la suerte es así de caprichosa”.

La ONCE repartió este miércoles 535.000 euros en Almería, donde Emilio Carrión , elegido Vendedor del Año de la ONCE el año pasado en las provincias de Almería, Granada y Jaén , vendió dos cupones premiados, uno de ellos con la serie agraciada con medio millón de euros , el mayor premio que conceden los sorteos Un vecino del barrio almeriense de Retamar gana 535.000 euros con el cupón de la ONCE de diario de la ONCE, y el otro con 35.000 euros. El número premiado ha sido el 62524.

Emilio Carrión es un gran amante de la naturaleza en general y de los pájaros en particular. De hecho, su gran afición es el silvestrismo, que consiste en la captura y cuidados en cautividad de ciertos pájaros de campo, pertenecientes a la familia de los fringílidos, con el objeto de su adiestramiento al canto. “Me aportan tranquilidad en mi día a día -explica-. Después de una jornada de trabajo llego a mi casa, me pongo con ellos, y son mi vía de escape, de ahora no, de toda la vida, eso me viene de mi abuelo. Es mi hobby”. A su juicio, la clave para ser un buen vendedor de la ONCE reside en “la amabilidad, la humildad, y la constancia de estar ahí día a día, todo influye, saber escuchar, eso siempre, siempre hay que escuchar al cliente y a las personas porque también acabas siendo amigo de ellas”, afirma.

El cupón de la ONCE del miércoles, 5 de julio, animaba a marcar la X Solidaria de las empresas bajo el lema ‘¿Quieres que tu empresa tenga impacto positivo?’ y ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad cordobesa de Doña Mencía y ha llevado el resto de sus premios a Aragón, Cataluña y Extremadura.

