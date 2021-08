El ocio nocturno exige que «se levanten las restricciones» en interior

Los empresarios del ocio nocturno han exigido este martes a la Junta un plazo para poder aplicar las nuevas medidas de "forma efectiva" y que "se levanten restricciones" en interior al ser "espacios seguros libres de Covid-19" para "evitar botellones" y "volver los negocios más atractivos".

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas (Andalucía de Noche), Juan Rambla, quien ha reclamado un "aplazamiento" por entender esta medida como "precipitada", también debido a que la mayoría de la clientela, los jóvenes a partir de 18 años, están comenzando ahora con la pauta de vacunación.

Andalucía de Noche ha valorado como "temprana y sin consenso" las nuevas medidas solicitadas por la Junta de Andalucía que, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública (Comité de Expertos), limitan el acceso público al interior de los locales de ocio nocturno solo para aquellas personas que acrediten certificado Covid digital de la Unión Europea (UE) en vigor o prueba de diagnóstico negativa (test de antígenos o PCR). Una medida que va a entrar en vigor este jueves 5 de agosto.

"Se está haciendo una separación entre locales de interior y locales de ocio nocturno, no entendemos el porqué esta medida solo se aplica a este sector que siempre ha estado tan demonizado desde el inicio de la pandemia, cuando es un medida que debería de servir para todos los negocios de forma equitativa", ha señalado.

Rambla ha incidido en que "los espacios libres de covid, que se crearán en el interior de los locales al pedir certificados y tests", deben tener "una mayor libertad con respecto a las restricciones". "No entendemos que se nos apliquen más exigencias, pero no se nos dé la potestad de ampliar horarios, quitar algunas limitaciones o volver el acceso al interior más atractivo, cuando los espacios seguros que se van a generar pueden permitir este hecho", ha apuntado.

Del mismo modo, el vicepresidente ha afirmado que "no tienen información" acerca de la ejecución y aplicación de estas nuevas medidas. "No sabemos cómo proceder porque no se nos ha informado de nada", ha asegurado.