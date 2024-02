El PSOE-A denuncia que la Junta ampliará zonas agrícolas en el entorno de Doñana en el decreto de simplificación administrativa

El PSOE-A ha afirmado que la Junta ha elaborado el decreto «sin transparencia» ni participación pública. Su secretario general, Juan Espadas, ha advertido que la decisión del Gobierno de Moreno supone la «ruptura» del acuerdo sobre Doñana alcanzado entre la Junta y el Gobierno de España. «Se trata de un engaño de Moreno sin ningún tipo de diálogo, consenso o acuerdo con el Gobierno central que no va respaldar de nuevo esta propuesta y que pone en riesgo el acuerdo alcanzado y las inversiones que contempla», ha sostenido.

Esta modificación legislativa, adelantada por la Cadena Ser- Andalucía,se produce días antes de la reunión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para acordar las medidas urgentes contra la sequía. Además, el Ministerio ha convocado para este martes a los alcaldes de 14 municipios de Doñana para tratar el reparto de los fondos previstos en el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Junta en noviembre.

Está previsto que el decreto de simplificación administrativa del Gobierno andaluz, que modifica unas 176 normas de la Junta y que rechaza la oposición, sea convalidado este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía.



La Junta de Andalucía desmiente la denuncia del PSOE sobre Doñana

Es rotundamente falso que el último decreto de simplificación normativa de la Junta de Andalucía recupere la PL de la Corona Norte de Doñana o siquiera abra la puerta a retomarla. La Junta de Andalucía lamenta esta interpretación maliciosa del PSOE de Andalucía, que no ha asimilado aún el ‘Acuerdo por Doñana’ firmado con el Gobierno de España.

En el artículo 242 del decreto, la Junta se limita a adaptar la ley forestal andaluza a la estatal. Y en ningún momento se habla de regadíos ni de Doñana.

La voluntad de la Junta de adaptar nuestra legislación forestal a la estatal la conoce el Ministerio desde hace mucho tiempo e incluso el texto se ha tratado con ellos en diversas reuniones.



⁠Es una medida que no tiene nada que ver con agua ni con la autorización de regadíos.

⁠No es una medida para Doñana, es una adaptación de la ley andaluza a la estatal y afecta a diversas superficies en Andalucía. Viene a suponer que si alguien tenía un terreno agrícola y decidió poner una especie forestal de ciclo corto como eucaliptos o chopos, puede revertir al uso agrícola, tal y como dice la norma del Estado, y hasta ahora en Andalucía no se podía. Eso no quiere decir en absoluto que tenga derecho de agua si hasta ahora no lo tenía.



El consejero de Presidencia Antonio Sanz ha hablado esta misma mañana con el secretario de Estado Hugo Morán para aclararle que en absoluto es cierta la denuncia del PSOE de Andalucía.

El ‘Acuerdo por Doñana’ se cumplirá por parte de la Junta de Andalucía, como todos los acuerdos que firma Juanma Moreno.