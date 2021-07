El PSOE recupera Granada mientras Cs sigue desangrándose

Apenas una jornada después de que se haya hecho público el romance cada vez menos encubierto entre el PP y el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, a ambos partidos les ha salido el tiro por la culata en el pleno celebrado hoy en el único Ayuntamiento capitalino gobernado por Ciudadanos, el de Granada. Un mes después de que reventase el equipo de gobierno conformado por los siete concejales del PP y los cuatro de Ciudadanos, con Luis Salvador (Cs) como alcalde, por una falta de entendimiento en un supuesto pacto no escrito para repartirse la Alcaldía cada dos años, el PSOE ha conseguido esta mañana 15 apoyos de los 27 concejales, o sea, una mayoría absoluta incluso holgada. El candidato socialista, Francisco Cuenca, ha conseguido no solo los diez votos de su agrupación y los tres de IU-UP (el único grupo que no se levantó en el pleno del abandono), sino también los de los dos militantes rebeldes de Ciudadanos, el propio exalcalde Luis Salvador y el concejal fiel que lo ha acompañado hasta el final, José Antonio Huertas, que era precisamente el nuevo candidato que se había amasado durante estas semanas en las filas de la derecha, hasta que Vox (con tres ediles) decidió presentar su propio candidato.