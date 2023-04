El Rocío se querellará por la gracia sin gracia de TV3

En plena Semana Santa, la polémica por la parodia a costa de la Virgen del Rocío en un programa supuestamente satírico de la televisión pública catalana no solo ha hecho que reaccionen el Obispado de Huelva y hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), sino también el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, que acaba de anunciar que ayer envió al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès –con copia a la consejera de Cultura, Natalia Garriga- un escrito de repulsa y rechazo “por las ofensas gratuitas vertidas por el programa de televisión Está pasando en el que se hace una parodia de muy mal gusto de la devoción rociera y particularmente de la Sagrada Imagen, a la que profesan su devoción miles de catalanes y españoles”.

Padilla ha solicitado a Aragonès que, “como máximo representante de la institución que rige el referido canal, proceda, a la mayor brevedad posible, a la restitución del derecho al honor mancillado y adopte las medidas para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a repetirse, solicitando el mismo respeto que se tiene a otras confesiones religiosas”. Al mismo tiempo, el presidente de la Hermandad Matriz ha adelantado que ya estudia posibles acciones legales “conducentes a salvaguardar el derecho al honor violentado por un mal uso del derecho de libertad de expresión”.

En el referido programa, una actriz ataviada como la Virgen del Rocío, con un muñeco que hace de Niño Jesús y que actúa como teleñeco al que hacen cantar ridículamente, llega a decir que “hace doscientos años que no echo un polvo como Dios manda”. Por otro lado, le dice a uno de los presentadores que “está muy bueno” y luego se queja de que “no he catado hombre”, al tiempo que invita a cualquiera del público que “esté interesado o interesada, porque ya me da igual y porque llevo doscientos años sin mojar el churro”. Los presentadores del espacio televisivo comparan la austeridad de la Moreneta, la Virgen de Montserrat y patrona de Cataluña, con el barroquismo de la Virgen del Rocío y de la Semana Santa andaluza.

En el sketch sin gracia del programa de TV3 se insiste en la fórmula de un supuesto humorismo en el que la autoridad moral e intelectual la tienen siempre los conductores gafapastas mientras que cualquier referente andaluz es objeto de parodia y desprecio, desde “Joaquín el del Betis” hasta la Virgen del Rocío, el emblema de la fe popular mucho más allá del Sur de España, con cuyas apariciones llegan a bromear en el programa. Durante diez minutos, los presentadores del espacio televisivo acosan con preguntas a la Virgen parodiada mientras se oyen de fondo los sones de conocidas marchas procesionales y ellos se desternillan de risa en el sofá.