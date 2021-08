El Sueldazo de la ONCE reparte 1,7 millones en Andalucía

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de este sábado, 31 de julio, ha volcado la mayor parte de su fortuna en la Barriada de Los Gallos de Chiclana de la Frontera, donde María de la Soledad Saldaña, que se inició como vendedora hace un año en plena pandemia, vendió 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno -que suman 180.000 euros-, más la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años -que suman otro millón y medio de euros-, por lo que ha repartido en total 1.680.000 euros entre 10 clientes habituales suyos.

“Más que clientes son amigos –cuenta aún nerviosa Marisol-, porque me buscan allí donde esté y me compran todos los días, son personas que buscan un premio, pero también compañía, me cuentan su vida, y somos como amigos ya”. Anoche cuando le llamaron para confirmar que había dado el premio mayor estalló de alegría. El pasado 16 de mayo, repartió otros 200.000 euros también en un sorteo de sábado. “Es un subidón impresionante”, resume gráficamente. Saldaña vendió ayer a las puertas del Lidl, en la barriada de Los Gallos, aunque alguno de los cupones premiados los ha vendido también a la entrada del Cash Fresh a pocos metros del otro supermercado.

“La ONCE me abrió todas las puertas”

Marisol, como le conoce su familia y sus clientes, se estrenó como vendedora de la ONCE tras el estallido de la pandemia de la COVID-19, pero no reconoce ninguna dificultad en el trabajo pese a la situación que vive el mundo. “Yo estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Cádiz y cuando perdí la visión de un ojo me cerraron todas las puertas –explica Saldaña-. En cambio, la ONCE me abrió todas y me resolvió la vida en todo. Soy la más feliz trabajando como vendedora de la ONCE. Yo por mí, no me iría ni de vacaciones, pero mi director no me deja”, comenta sonriente.

La fortuna de los sorteos de la ONCE sigue así anclada en Chiclana de la Frontera, donde hace dos semanas, el Sueldazo de la ONCE repartió, el sábado 17 de julio 2,2 millones de euros entre 40 vecinos de Barbate, localidad que depende administrativamente de la Agencia de la ONCE en Chiclana, y el jueves 22 repartió otros 350.000 euros en la Avenida de la Libertad del municipio gaditano entre otros diez vecinos.

El sorteo de la ONCE de este sábado ha repartido otros 200.000 euros en Almería, donde se han vendido diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno, y otros 20.000 euros en Écija (Sevilla), por lo que ha repartido 1.9 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Almería y Sevilla. El sorteo estaba dedicado al Centenario del Museo Vasco de Bilbao y ha llevado el resto de premios a Murcia y Cataluña.