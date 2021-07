El 'Sueldazo' de la ONCE reparte 2,28 millones en Andalucía

El sorteo del 'Sueldazo' de la ONCE de este pasado sábado, 17 de julio, ha volcado toda su fortuna en la Barriada de La Paz de Barbate (Cádiz), donde María Ángeles Pérez ha vendido 39 cupones premiados con 20.000 euros cada uno --que suman 780.000 euros--, más la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años --que suman otro millón y medio de euros--, por lo que ha repartido, en total, 2.280.000 euros entre 40 vecinos de Barbate.

De esta manera, al día siguiente de que el 'Cuponazo' de la ONCE dejara 425.000 euros en un hostal de la localidad almeriense de Huércal Overa, la fortuna de la ONCE ha vuelto a sonreír a Andalucía, en esta ocasión a una panadería ubicada en el número 43 de la calle Goleta de Barbate, donde María Ángeles Pérez, que es vendedora de la ONCE desde hace dos años, ha vendido la mayor parte de los 40 cupones premiados, según ha informado la organización de ciegos en una nota este domingo.

"Yo había soñado que iba a dar el premio. Sabía que iba a dar algo, sí o sí. Tenía ese presentimiento", decía María Ángeles Pérez este pasado sábado por la noche, nada más saber, a través del director de la ONCE en Chiclana (Cádiz), José Manuel Barroso, que había dado el premio mayor del sorteo de este sábado.

"Estoy encantada porque le ha tocado a gente que lo necesita, y para como está Barbate ahora, es una alegría muy grande. Son personas paradas y muy necesitadas, y les va a venir muy bien ellos y a todo el pueblo", decía feliz.

El sorteo de la ONCE de este sábado estaba dedicado al Lago de As Pontes, en La Coruña, y ha llevado el resto de premios a Cataluña y Extremadura.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, reparte premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, y 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, además de premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.