El sueldazo de la ONCE toca en Huelva y 20.000 euros en Sevilla

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dado un sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años a una persona de Punta Umbría, donde María del Carmen Vázquez vendió la serie agraciada con este premio que suma 240.000 euros. El número premiado ha sido el 69010, serie 030.

Vázquez, que es vendedora de la ONCE desde 2012, tiene su punto de venta ubicado en pleno centro de Punta Umbría (Huelva), en la calle Ancha, a las puertas de la Cafetería La Andaluza. Esta mañana se ha mostrado exultante de felicidad por haber llevado la fortuna de la ONCE a su pueblo. "La ilusión mía es dar un premio. Bueno, como la de todos los vendedores de la ONCE", ha indicado.

"Pero la felicidad es inmensa, es como si me hubiera tocado a mí", ha remarcado. "Estoy muy feliz porque tengo clientes muy fijos con los que mantengo una relación como de familia", ha explicado. A algunos de ellos, ya mayores y muy condicionados por el temor de la pandemia, Mari Carmen les lleva el cupón a casa porque le llaman por teléfono para que se acerque a sus domicilios. Hace cuatro años dio a uno de sus clientes un premio de 35.000 euros.

"A mí me tocó el cupón cuando empecé a trabajar aquí", dice con entusiasmo. Vázquez trabajaba antes en una notaría de la localidad onubense y después en unos apartamentos turísticos pero un infarto cerebral cambió el rumbo de su vida hasta que entró en la ONCE.

"Vender en la calle me resultó difícil en los primeros meses. Pero ahora me encanta mi trabajo. Es el trabajo de mi vida", ha afirmado con una vitalidad contagiosa. "Soy muy optimista. Estar en la calle a la intemperie es duro, pero compensa con las cosas buenas que tiene esta empresa. La ONCE es lo mejor del mundo, es lo mejor que me ha pasado", ha concluido entre las primeras felicitaciones de sus vecinos.

El sorteo de este domingo estaba dedicado al gentilicio de la localidad segoviana de El Espinar, 'Somos Ahumaos', dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los gentilicios más singulares de España, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros a las cinco cifras en Écija (Sevilla) y ha llevado el resto de premios en Baleares.