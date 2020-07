Empresarios apuntan que las reservas de verano van lentas

El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha advertido este miércoles de que las reservas turísticas para estos meses de julio y agosto van "muy lentamente" y no se están produciendo como esperaban, si bien confía en que septiembre sea "mejor que agosto" y la temporada de verano "se amplíe hasta octubre".

Así lo ha trasladado el representante de la CEA en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha saludado la reapertura de fronteras de la UE con una quincena de países del exterior, y también en el marco de los países del espacio Schengen, ya que supone "una ventaja para el turismo", si bien ha matizado que "todavía hay un poco de recelo, de preocupación, y las ventas para los paquetes vacacionales no se están produciendo como esperábamos".

En esa línea, ha dado por hecho que "normalidad absoluta no la podrá haber" esta temporada turística, pero confía en que "los contagios no sigan apareciendo, y empiece ya a haber los turistas europeos que tanta falta nos hacen y en la época que estamos".

Ha comentado que "ya hay bastantes turoperadores que tienen programados sus vuelos a partir de hoy", y "quizá los más retrasados van a ser los de Reino Unido, que lo harán a partir de mediados de julio, sobre todo los turoperadores", cuya "programación para los paquetes vacacionales empezarán a mediados de julio".

El presidente del Consejo de Turismo de la CEA ha expresado el deseo del sector al que representa de que "esté todo abierto" en materia de fronteras y que se vaya recuperando la "normalidad", si bien ha advertido de que "en la primera quincena de julio no esperamos que la presencia de clientes europeos vaya a ser muy amplia".

"Mejorará la segunda quincena de julio, y mejorará también agosto, pero no esperamos ni mucho menos las ocupaciones que hemos tenido los últimos años", ha indicado en esa línea Miguel Sánchez, quien ha apostillado que no quiere "ser negativo", pero sí admitir que "la realidad es que las reservas no se están produciendo como nosotros pensábamos", sobre todo las procedentes "de Europa, incluso del mercado nacional".

Al hilo, ha añadido que "esperábamos que, al haber ya libertad de movimientos, se iban a producir más (reservas) primero por el mercado nacional, pero tampoco lo estamos percibiendo", de forma que las reservas van "muy lentamente, sobre todo para julio y agosto".

No obstante, el representante de la CEA ha comentado que tienen "la esperanza" de que "septiembre puede ser mejor que agosto incluso, y que la temporada de verano se amplíe a los meses sobre todo de octubre, debido a la infraestructura que tenemos en la región y al clima" de la misma, según ha concluido.