Espadas pide a Moreno firmar que «a la ultraderecha ni agua»

El secretario general del PSOE y candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha invitado este martes al candidato por el PP a la reelección, Juanma Moreno, a ir juntos a una notaría y firmar para no pactar con la "ultraderecha" tras las elecciones del 19 de junio.

"Que venga conmigo el primer día de campaña electoral a la notaría que quiera, si quiere aquí en Málaga, la que tenga más próxima; y firmamos los dos que a la ultraderecha ni agua, y ya hemos cambiado el escenario político", ha sostenido.

Así, ha asegurado que Moreno "ni lo hace ni lo va a hacer porque no está dispuesto a renunciar", añadiendo que quien "va a parar a la ultraderecha" es el PSOE. En este punto, Juan Espadas ha asegurado que no va a apoyar a Moreno en la investidura "para que al día siguiente pacte con Vox un presupuesto; eso se ha acabado".

"Que no tenga cantos de sirena con que el PSOE será responsable cuando él no lo fue en diciembre de 2018 y cuando pienso que está engañando a la opinión pública porque está negociando con Vox en Madrid", ha sostenido en su intervención en el encuentro informativo Fórum Europa-Tribuna Andalucía, donde ha sido presentado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga, Javier González de Lara.

En este punto, ha indicado que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y coordinador de la campaña del PP-A para el 19J, Elías Bendodo, "ha desaparecido y nadie se ha preguntado ni cómo ni por qué: es el que negocia con Vox en Madrid los acuerdos y alianzas y la primera la tiene más que negociada si consigue los resultados --el 19 de junio--, que no los va a conseguir".

Sobre las encuestas, ha considerado que "se equivocan y lo puedo acreditar de manera veraz" y ha recordado que así ocurrió en 2012 y en 2018. "El primer día de la campaña de 2018 las mismas encuestas de las que presume Moreno Bonilla las tenía la señora --Susana-- Díaz y ya saben lo que pasó. Las encuestas están muy bien, muchas veces para generar el ánimo de la tropa, otras para intentar desmotivarlos; a mí no me causan ni una cosa ni la otra", ha añadido.

Es más, ha hecho hincapié en que en el año 2015 ningún sondeo le daba "ni la más mínima posibilidad, ni de lejos, de que fuese alcalde --de Sevilla--". "Juan --en referencia a él mismo-- es un tipo de letras que entiende de gente y no de proyecciones y ya veremos quién se lleva el gato al agua el próximo 19 de junio", ha espetado el candidato socialista.

Ha reiterado, además, que "la derecha quiere construir un relato en el que --el PSOE-- como no va a ganar, dice la derecha, tiene que apoyar al que va a ganar" y ha asegurado que eso podría hacerlo exactamente él al revés: "Si como pienso voy a ganar yo, ¿sería Moreno Bonilla capaz esta vez, ya tiene antecedentes de no haberlo hecho, yo no; de apoyar esta vez la lista más votada y por tanto al PSOE?".

Espadas se ha cuestionado si el problema está "en que el PSOE obstaculice la entrada de Vox o es el PP el que le ha preparado y todos los días trabaja con la puerta abierta a ese escenario si consiguiera sus votos. Esa es la cuestión".

Ha insistido el aspirante socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía que el PP "no apoyó a quienes votaron los andaluces para que hubiese gobernado y hace diez minutos acaba de constituir un gobierno con Vox sin ningún problema".

"Esto es un engañabobos. La realidad es que el PP no sólo no le hace ascos a gobernar con la ultraderecha sino que es el escenario en el que quiere trabajar para lo que realmente le importa: El gobierno de España", ha enfatizado, preguntando a los asistentes al encuentro informativo si no tienen la sensación "de ser conejillos de indias en un laboratorio".

Vox, según Espadas, quiere "cargarse a Pedro Sánchez y gobernar España: no creen en la Constitución Española, ni en el Estado de las autonomías, ni en el autogobierno; ese es el escenario y el PP en vez de ser derecha europea, de conmigo no cuente, es una derecha española, que es un poquito más cutre y dice: bueno, si a mí me va bien, pues ya está".

El líder del PSOE andaluz ha aludido al Gobierno de Castilla y León, lamentando que "va a dar tardes no de gloria sino de dolor, como la del otro día en el Parlamento; exabruptos, barbaridades, ya veremos hasta dónde está dispuesto el PP a que esto sea la realidad del avance político en España".

Es más, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "o se anda listo, y anda bastante torpe, o lo que ha hecho ha sido decir a Mañueco haga lo que usted quiera y a Moreno igual, eso es que pacte con Vox si le hace falta".