Espadas se ve más fuerte y cree que PSOE-A le necesita

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo, Juan Espadas, ha manifestado este lunes que se siente "más fuerte que nunca" para seguir liderando su partido y conformar un "gobierno en la sombra" alternativo al de Juanma Moreno desde la oposición que el Grupo Socialista ejercerá en el Parlamento en la nueva legislatura.

"El PSOE me necesita más que nunca en este inicio de un nuevo proyecto", ha añadido Juan Espadas en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A para valorar la derrota socialista de este domingo en las elecciones andaluzas, en las que el PP-A ha vencido con mayoría absoluta, y en respuesta a la pregunta de si se ha planteado dimitir por el resultado cosechado, el peor en la historia del PSOE-A en elecciones andaluzas.

El candidato socialista ha reconocido que el de su partido ha sido un "mal resultado", pero también ha señalado que se siente respaldado por el conjunto de la Ejecutiva Regional y los ocho secretarios provinciales del PSOE andaluz tras escucharles en la reunión que ha mantenido con ellos este lunes para analizar los resultados, y ha añadido que "la adversidad me crece".

Espadas ha advertido de que el PSOE-A va a ser "el gran partido que controle y ficalice un gobierno con mayoría absoluta" como el que conformará el PP-A, y que los socialistas tienen "claro" que en ellos recae el "máximo nivel de responsabilidad de controlar" a ese Ejecutivo, y a él no le van a "doler prendas para poner el foco de manera clara y rotunda en el Gobierno andaluz".

"Me propongo que el Grupo Socialista sea el auténtico espejo en el que se mire el Gobierno andaluz para ver si lo está haciendo bien o no", ha añadido Espadas, quien ha resaltado que el PSOE-A "se ha puesto en marcha" tras las elecciones, "se levanta y es capaz de resetearse a sí mismo una vez más" para trasladar a sus votantes que no les van a "defraudar".

En esa línea, ha opinado que "el PP tiene que cambiar mucho para estar a la altura de la confianza que le dieron los andaluces", y se ha comprometido a que los ciudadanos tendrán a "una dirección regional" del PSOE, "junto a las provinciales, dando la talla para conseguir ser la oposición que consiga que el Gobierno cumpla, porque, si no, nos tendrán cada día soplando su aliento en su cogote".