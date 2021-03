Estos son los 35 municipios andaluces que superan la tasa 500

Un total de 35 localidades andaluzas superan este miércoles 17 de marzo la tasa de 500 casos de coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días fijada por la Junta como criterio para el cierre perimetral y ocho de ellas la tasa de 1.000 casos que obliga a suspender toda actividad no esencial a 48 horas de que se vuelvan a reunir los comités territoriales para actualizar las restricciones vigentes por municipios.

Ello supone un aumento de ocho municipios en relación con los 27 que tienen vigente el cierre perimetral hasta las 00.00 horas del próximo viernes 19 de marzo y de dos en relación a los seis que no tienen actualmente actividad no esencial.

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, consultados por Europa Press, los 35 municipios por encima de la tasa de 500 casos Covid en las últimas dos semanas se reparten por las ocho provincias, ya que Granada registra trece localidades, Sevilla ocho, Almería seis, Jaén tres, Málaga dos y Cádiz, Córdoba y Huelva una.

Por contra, sólo Granada y Almería, con tres cada una; y Sevilla, con otras dos, cuentan con municipios que superen el millar de contagios por cada 100.000 vecinos en los últimos 14 días.

En concreto, las ocho localidades con más de 1.000 casos Covid confirmados en las últimas dos semanas son Santa Cruz del Comercio (7.156,3), Cogollos de Guadix (2.024,9) y Zújar (1.768,9) en la provincia de Granada; Instinción (6.026,8), Bayárcal (1.282,1) y Turrillas (1.209,7) en la provincia de Almería; y Montellano (1.559,6) y Constantina (1.108,5) en la provincia de Sevilla.

Los otros 27 municipios con tasa superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días son Adra, Antas y Padules en la provincia de Almería; Paterna de Rivera en la provincia de Cádiz; Pedro Abad en la provincia de Córdoba; y Puebla de Guzmán en la provincia de Huelva.

En Granada, además de Santa Cruz del Comercio, Zújar y Cogollos de Guadix que superan la tasa 1.000, se sitúan por encima de los 500 casos otras diez localidades: La Calahorra, Fornes --ambas con actividad no esencial suspendida--, Játar, Láchar, Moclín, Villa de Otura, Peligros, Píñar, Nevada y Purullena.

En Jaén superan la tasa 500 tres municipios --Beas de Segura, Bedmar y Garcíez y Pozo Alcón-- y otros dos en la provincia de Málaga --Colmenar y Gaucín--. En Sevilla son seis --Los Molares, Lora del Río, Villanueva del Río y Minas, Fuentes de Andalucía, Almadén de la Plata y Paradas-- que se suman a otros dos por encima del millar --Montellano y Constantina--.