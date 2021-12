Fallece Juan Antonio Jurado, la “Voz” de la Radio

Hoy es un mal día, de esos en los que se te rompe el alma, de esos en los que no deseas hacer nada, de esos en los que uno prefiere cerrar los ojos y pensar que todo es mentira, de esos en los que la vida te golpea y te dice lo dura que puede llegar a ser...

Hoy escribo como amigo... Quizás, en alguna ocasión, se hayan preguntado por las caras que hay tras las voces que escuchan en la radio, Juan Antonio Jurado era una de esas voces privilegiadas, extraordinarias, únicas; un gran locutor, un enorme profesional y, sobre todo, aparte de un gran compañero, un pedazo de amigo. Me cuesta la vida escribir esto porque hoy, tristemente, toca despedirlo y el alma se te rompe en dos.

Yo lo llamaba –se reía mucho cuando se lo decía- “La Voz” de la Radio, el “Sinatra de Canal Sur”, y él me decía “no me digas esas cosas hombre, que me pongo coloradito”... Son de los golpes que te da la vida y que te dejan en shock.

Lo conocí hace 21 años, cuando visité por primera vez Canal Sur, entonces, haciendo “El Varadero”, con Luis Baras, comenzó una relación de amistad profunda y admiración. Su sola presencia, su voz, vestía de colores la radio, su presencia radiofónica era extraordinaria y su calidez, amabilidad y saber estar hacia que te sintieras como en casa.

Coincidimos en el turno de noche de Canal Sur Radio, en el de los noctámbulos, charlas de pasillo, conversaciones animadas y el apoyo constante del que fue un compañero genial. Siempre “revoloteando” por el estudio “Valentín García” -otro gran amigo y compañero-, comentándonos cosas o yéndose con su selecta música a hacer lo que más le gustaba: Radio.

Si se le debe calificar de algo es de buena persona, incuestionable calidad humana, amigo ante todo.

Esta noche toca hacer radio, esta noche no sé de donde sacaremos fuerzas viendo el hueco que dejas, esta noche, con el pellizco en el alma, seguiremos ante el micrófono con tu presencia en el corazón, esta noche es imposible...

Me quedo con ese abrazo que nos dimos el último día que te vi, si lo llego a saber no te suelto amigo mío...

Se ha ido un enorme profesional y un mejor amigo: Juan Antonio Jurado. Tu familia y amigos te vamos a echar mucho de menos. Descansa en paz.