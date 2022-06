Feijóo: «Se puede ser socialista y votar a Juanma Moreno»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este sábado que "se puede ser socialista y votar a Juanma Moreno", pidiendo el voto para el candidato popular a revalidar al frente de la Junta a aquellos andaluces que no le votaron en los pasados comicios, incluyendo a los que optaron por el PSOE, pues "no va contra nadie sino a favor de todos".

Ha sido en un acto público en el Mirador de San Nicolás, en el Albaicín de Granada, en el marco de la campaña para el 19J, fecha de cara a la cual ha pedido el voto a aquellos que consideran que ha sido "un buen presidente" de la Junta de Andalucía "aunque no le votaron".

Entre los que opinan que ha sido "el mejor presidente aunque tengan dudas de votarle" el presidente del PP ha señalado que hay socialistas que están "callados porque no pueden decir lo que sienten y lo que saben" y a ellos ha dirigido su petición de forma expresa.

Moreno "no va contra nadie sino a favor de todos" y "no tiene ninguna arista" toda vez que "se debe a los andaluces, voten a quien voten" por lo que, a juicio de Núñez Feijóo, "el pueblo tiene que responderle con su confianza" y hacerle presidente "en las urnas con las papeletas" no con "intermediarios", en referencia a partidos que llegado el caso puedan dejar que sea investido.

Asimismo, se ha mostrado sorprendido de que haya formaciones que puedan defender la supresión de las comunidades autónomas pero opten a gobernar la Junta de Andalucía, comunidad para la que el PP tiene "un proyecto" en tanto comunidad "como España, unida y diversa".

Feijóo ha clausurado este acto en el que ha estado precedido por el presidente del PP en Granada, Francisco Rodríguez, y la cabeza de lista por esta provincia a las elecciones del 19J, Marifrán Carazo, que ha resaltado los resultados en "política económica" de esta legislatura en Andalucía, donde, "al contrario de lo que hizo el PSOE, no hemos parado ni una sola obra".

En esa área, ha habido una "reducción de norma", ha indicado la consejera andaluza de Fomento, que ha incidido en que esta política "está dando sus frutos y resultados", pues "hoy Andalucía está tirando de la economía", cuando "nos habían acostumbrado a ser siempre los últimos".

"Cuando a nivel nacional ocurría un problema, en Andalucía era aún peor", siendo "furgón de cola", cuando "ahora" es "locomotora". "Todo ello a pesar de un Gobierno que no acompaña", ha agregado Carazo.ç