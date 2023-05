Fin de semana fresco y con chubascos tormentosos

El fin de semana estará marcado por la inestabilidad en gran parte de España con un ambiente fresco para la época, entre 5 y 10 grados menos, y con chubascos tormentosos, sobre todo en Baleares y en el sur y este peninsular, aunque estas lluvias «no ayudarán significativamente con la sequía arrastrada».

Los chubascos de los próximos días podrían ser «localmente intensos» pero, en general, se trata de «lluvias dispersas y de duración no muy prolongada, no como las de otoño asociadas a borrascas atlánticas», ha explicado Rubén Del Campo portavoz de Aemet para lamentar que, «por desgracia, es posible que no ayuden de manera significativa con la sequía meterológica».

La inestabilidad, que domina este viernes en gran parte de la península, ha propiciado que la Aemet haya activado el aviso amarillo (riesgo) en las comunidades de Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares por tormentas, que dejarán entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Durante la jornada de mañana sábado, las lluvias y chubascos volverán a ser intensos en puntos de Aragón, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, donde se recogerán alrededor de 20 litros en una hora, además de en áreas del Cantábrico y de los Pirineos, así como en puntos de Cataluña.

Con respecto a las temperaturas, Del Campo ha avanzado que esta jornada la máximas bajarán situándose con registros diurnos entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal en puntos del nordeste peninsular y de la mitad norte lo que, unido a los fuertes vientos que soplarán del norte, incrementarán la sensación de frío.

De esta manera, Vitoria y Ávila apenas alcanzarán los 15 grados por el día, Soria 16 grados, Santander 17 grados, Valladolid 18 grados, Logroño 19 grados y Madrid 20 grados; la máxima se registrará en Sevilla, con 26 grados.

El domingo la situación será muy «similar», con aire frío en las capas altas de la atmósfera que favorecerá el crecimiento de nubes de evolución y chubascos dispersos por amplias zonas del país, con mayor probabilidad en Andalucía, las Baleares, en el Cantábrico y en los Pirineos, donde ese día se prevén nevadas en cotas altas.

Esta jornada se espera una subida de las temperaturas en la zona centro y en el nordeste de la península, ascenso que podría ser de hasta 4 o 5 grados con respecto al día anterior aunque, sin embargo, en el norte persistirá el ambiente frío: por ejemplo, Burgos no pasará de 13 grados y Soria y Vitoria se quedarán en 15 grados.

En otras capitales de provincia las máximas subirán ligeramente, como en Madrid, donde se llegará a 23 grados de máxima; Ciudad Real y Toledo, a 25 grados, y lo mismo en ciudades como Sevilla, Murcia o Valencia.

A partir de la próxima semana, y aunque hay «incertidumbre en el pronóstico», es probable que se genere una «subida progresiva de las temperaturas durante los primeros días», con termómetros marcando ya valores más propios para esta época del año, a la par que desaparecería, poco a poco, el ambiente frío.

Por ejemplo, el martes próximo se podrían rondar los 28 o 30 grados en el Guadalquivir y los 25 grados en puntos del suroeste de la península y en zonas del nordeste y del sur de Galicia.

En cuanto a las precipitaciones, durante la primera mitad de la próxima semana seguirá lloviendo en el Cantábrico y en los Pirineos y con posibilidad de chubascos acompañados de tormenta de nuevo en el sur, este de la península y en Baleares, sin descartar que estos chubascos caigan de forma más aislada en otros puntos del territorio.