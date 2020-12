Guillermo Paredes publica un libro sobre los efectos del Covid-19 en el sector de los videojuegos

El libro contesta a numerosas preguntas, algunas de ellas: ¿Sabías que un videojuego predijo la pandemia del Covid-19 ocho años antes de que tuviera lugar? ¿Para qué se utilizó el recinto del E3 de Los Ángeles tras la cancelación del evento? ¿Podría un juego ayudar a encontrar la vacuna de este nuevo coronavirus? ¿Hasta qué punto fue un éxito el lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons durante el confinamiento?

El gaditano Guillermo Paredes es el autor del libro titulado, Game Over? Los efectos del Covid-19 en el sector de los videojuegos, que acaba de ser lanzado el 18 de este mes y ya está disponible en Amazon, entre otros puntos de venta.

Se trata de una investigación periodística pionera sobre la repercusión que ha tenido el Covid-19 en la industria de ocio audiovisual más lucrativa en España y el mundo, a lo largo de la primera ola de contagios. Para ello, Game Over? Los efectos del Covid-19 en el sector de los videojuegos se centra en las grandes empresas -Nintendo, Sony, Microsoft, entre otras- así como en los estudios de desarrollo independiente, los propios videojuegos, los eventos de ocio interactivo y los eSports, aspectos de la cultura gamer que no han quedado indiferentes ante un virus que ha cambiado nuestra forma de vida y cuya partida contra él aún no ha terminado.

Guillermo Paredes es investigador, pertenece al Laboratorio de Estudios en Comunicación (LADECOM), impulsado desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, es miembro del consejo de redacción de la publicación académica Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación y ha sido colaborador de este diario en el que publicaba una excelente sección precisamente centrada en el mundo de los videojuegos.