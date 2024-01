Historia de España en Selectividad: al capricho de en qué comunidad estudies

La asignatura de 2º de Bachillerato Historia de España sufre el sexto zamarreo en los últimos seis meses de cara a la próxima Selectividad, llamada ya desde hace años Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU). La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (PSOE), presentó justo después de las elecciones generales del pasado julio una reforma de la Selectividad que incluía una prueba de madurez con la mezcla de varias materias. Madurez y cultura general. Pero como historiadores, filósofos y filólogos rechazaron tal prueba porque a su entender “disolvía los contenidos”, la ministra acabó aplazando la implantación de la fase definitiva de la EvAU hasta 2028... Con todo, los cambios con respecto a Historia de España han continuado, y el último –después de las alegaciones de los profesores de esta asignatura- ha consistido en que el alumnado pueda examinarse en la fase de admisión de aquella materia que no haya escogido en la fase general: o bien Historia de España o bien Historia de la Filosofía, de modo que ambas pueden servir para subir nota.

Los historiadores han sentido cierto alivio, porque al menos esta última decisión mitiga la del pasado mes de octubre, cuando la propuesta era cambiar Historia de España por Historia de la Filosofía. Hasta 2013, con la Lomce, los estudiantes podían escoger entre una y otra, y la mayoría optaba por Filosofía porque resulta más fácil sacar una buena nota en un examen más estereotipado y con menos variables. Y a esa situación es a la que quiere volver Alegría, con lo cual Historia de España pierde en la práctica su condición de materia troncal y se convierte solo en una opción que compite con Historia de la Filosofía. De esa forma, solo tendrían examen obligatorio el Comentario de Textos de Lengua castellana y Literatura, la Lengua Extranjera y, si la hay, la Lengua Cooficial. Es cada alumno quien elige si, además, se examina de Historia o de Filosofía o usa una o la otra para subir nota.

La orden actual del Ministerio dice así: “Quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, otras dos materias de modalidad de segundo curso de Bachillerato. En lugar de estas, se podrá escoger entre Historia de España e Historia de la Filosofía, siempre que esta materia no coincida con la elegida”. La última modificación parece beneficiar a las dos materias, pero a Historia de España le puede beneficiar más, no tanto para que el alumnado la escoja en la EvAU sino para que la estudie en el Bachillerato con la idea de que, lo que no entra en Selectividad, se estudia más relajadamente.

Pero el caso es que ahora Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, donde gobierna el PP; y Cataluña, donde gobiernan los independentistas de ERC, han rechazado de plano este último cambio de Alegría y no quieren que Historia de España sirva para subir nota, sino que continúe siendo una materia troncal. Cada comunidad autónoma tiene sus razones, aunque parecidas. En Andalucía, el plan parece un tanto irónico, pues aseguran que si la orden se publica finalmente en el BOE, las dos asignaturas tendrán que ponderar, tanto Historia como Filosofía, pero tendrán un factor de ponderación cero. En Valencia, por su parte, permitirán que se valore Historia de la Filosofía pero solo en carreras relacionadas con las Artes y las Humanidades, igual que ocurre allí ahora, por otro lado. En Cataluña, se critica que el borrador siga abierto y no se haya publicado aún la orden ministerial. Hasta en Murcia, donde sí parecen acatar el cambio del Ministerio y donde los alumnos sí podrán presentarse a subir nota, serán en cambio las universidades las que decidirán a la postre si la materia en cuestión pondera o no en función de la titulación. En Murcia siguen reclamando, en todo caso, una selectividad común para todo el país.

El Ministerio de Educación, por su parte, cree “un agravio comparativo” y “una vulneración de derechos” que en la prueba de acceso a la universidad del próximo mes de junio haya comunidades que no permitan al alumnado elegir entre las citadas materias para subir nota en la fase de admisión.

Por lo demás, más allá de Historia de España o Historia de la Filosofía, el alumnado puede escoger hasta dos asignaturas más para subir nota: una segunda lengua distinta de la que ha cursado como materia común y Matemáticas si es de la modalidad de Ciencias y Tecnología; Latín o Matemáticas para los de Humanidades y Ciencias Sociales; Dibujo Artístico para la modalidad de Artes Plásticas; o Análisis Musical o Artes Escénicas para quienes han estudiado Música y Artes Escénicas.

A todo esto, la mayoría de las ponencias de las distintas materias (incluida Historia de España) en las universidades andaluzas –donde se reúne al profesorado de Bachillerato para darle directrices de cómo será el examen de Selectividad- tienen la primera reunión del curso la semana que viene, cuando es probable que la orden ministerial que regula cada año la prueba de acceso a la universidad no se haya publicado aún en el Boletín Oficial del Estado. En el Ministerio, en todo caso, siguen asegurando que se retomará “en breve” la tramitación del Real Decreto para la nueva EvAU, que se aplicará ya en 2025 y que se tuvo que paralizar por la convocatoria de elecciones el pasado verano.