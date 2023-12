Hoy es el Día de la Lectura en Andalucía, y se focaliza a Beatriz Bernal

“Por mucho que cambie, el mundo nunca muta; nadie nace sabiendo y estamos solos”, dice la escritora y librera sevillana Belén Rubiano en la alocución ciudadana grabada para que la Junta de Andalucía promocione hoy, 16 de diciembre, el Día de la Lectura en nuestra tierra. La autora de Rialto 11 (Libros del Asteroide), aquella agridulce narración autobiográfica sobre el nacimiento, vida y muerte de una librería en Sevilla hace ahora veinte años, recomienda “contra la ignorancia, la soledad y el frío de las malas compañías, libros”, aunque, visto lo visto –y ahora que acaba cerrar otra librería en nuestra ciudad, otra más, El Gusanito Lector- “no suelan mejorar el saldo deudor entre realidad y deseo ni eviten que la historia, testaruda, reincida en sus errores”. Rubiano, que sabe de lo que habla porque ha trabajado con los libros desde todas las perspectivas, termina su alocución señalando que la ambición de la lectura es otra “y quien lee lo sabe: que el lector se comprenda, ni más ni menos”.

La elección del 16 de diciembre como Día de la Lectura en Andalucía no deja de ser peregrina, por más que se señale esa fecha de 1927 como la de la llegada de tantos escritores a Sevilla para configurar, aunque no lo superan todavía entonces, la luego llamada Generación del 27. Un 16 de diciembre –de 1902-, además, nació el poeta Rafael Alberti. Y las casualidades en torno a esta fecha pueden multiplicare, si se quiere, pero los libros precisan de todos los días del calendario y, como hay más días que olla, en el año se publican ya más libros que días, aunque ni todos se lean ni todos los autores que merecen la pena realmente lleguen a conocerse. En este sentido, Rubiano se acuerda en su alocución para esta jornada de la escritora vallisoletana del siglo XVI Beatriz Bernal, de la que nadie habla, aunque naciera el mismo año que Garcilaso de la Vega, en 1501 y durara mucho más que el célebre poeta toledano, pues Bernal debió de morir en su ciudad natal algún año comprendido entre 1562 y 1586. No se sabe con seguridad. Como apenas se sabe nada de su vida y obra, aunque en 1545 firmara de manera anónima –Una señora de Valladolid- un libro de caballerías titulado Cristalián de España. El título completo era Historia de los invictos y magnánimos caballeros don Cristalián de España, príncipe de Trapisonda, y del infante Luzescanio su hermano.

Lo poco que se sabe de Bernal en estos últimos años ha sido gracias al estudio de la profesora e investigadora Donatella Gagliardi. Gracias a ella se sabe que, a la altura de 1528, había enviudado de su primer marido, Cristóbal de Luzón, un escribano público de Valladolid. Tres años después se casó por segunda vez con el bachiller Juan Torres de Gatos, relator de la Real Audiencia de aquella ciudad y de quien volvió a enviudar en 1536 (el año en que moría Garcilaso). Aquel segundo matrimonio, que solo duró tres años, dio para que naciera una hija, Juana de Gatos, en cuya librería había más de 60 libros, un prodigio para la época.

En ninguna página de la obra Cristalián de España se indica el nombre de la autora, que ni siquiera exigió a su nombre la licencia de impresión. En el documento que se encuentra en el Archivo General de Simancas, editado por Milagros Rivera Garretas, el solicitante es “Monsieur de Anthouen, gentilhombre de la Cámara de vuestra majestad”, que sigue sin identificar y de quien no se sabe qué relación tenía con Beatriz. El prólogo del libro, sin embargo, es una buena muestra de la posición que la autora se atribuyó como escritora y, sobre todo, de las dificultades que encaraban las mujeres con vocación literaria. Al igual que otros autores de libros de caballerías –ni Cervantes fue ajeno a este juego-, recurrió al tópico del antiguo libro encontrado, pero toda la aventura se desarrolla en clave femenina. El argumento, muy complejo, se alarga durante 138 capítulos. Hay un personaje principal, Don Cristalián, cuya historia se entrecruza con un variado repertorio de personajes secundarios. Cada episodio sigue el mismo esquema, en una primera parte el héroe o heroína aparece en un lugar apartado, en una segunda parte se encuentra con las aventuras que le llevarán a la gloria, que será la última parte de su episodio. Entre los personajes femeninos que alcanzan gran importancia en la obra, destaca la Virgo Bellatrix de la doncella guerrera Minerva. Al contrario que otros personajes femeninos, no es una mujer que se viste de hombre por seguir a su amado, sino la compañera de aventuras –y con muchas ganas- del protagonista. Otros personajes femeninos destacables son la maga Membrina, la infanta Danalia o la legendaria Nicóstrata.

La obra fue reimpresa en 1586 en Alcalá de Henares por iniciativa de su hija, Juana de Gatos, que fue quien pidió el privilegio de impresión. Siguiendo las prácticas de la época, lo más probable es que Juana, obtenido el privilegio, lo vendiera a Diego Jaramillo, quien finalmente actúa como editor pagando la impresión.