Interventores municipales, los vigilantes de las arcas

Su historia se ha plasmado en el libro '8 años, 8 meses y 8 días' (Editorial Spanish Edition) donde cuenta los años en que estuvo procesado y donde ha querido "contar el calvario judicial en el que me he visto envuelto y que le puede ocurrir a cualquiera" , según declaró recientemente.

La clave está, según ha dicho Mesa a EFE, en que la ley no era entonces tan exigente como en la actualidad, cuando se ha producido un "endurecimiento normativo derivado de los casos de corrupción" y que se ha traducido en incorporar más mecanismos de control para evitar conductas ilícitas.

El presidente del Colegio Territorial de Sevilla de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), Antonio Manuel Mesa, no cree que se trate de que en los ayuntamientos "nadie quiera firmar un papel" sino que hay otras circunstancias que están "ralentizando" la gestión administrativa.

Y es aquí cuando el interventor y el "poder político" -como llama Mesa a los alcaldes- empiezan a tener fricciones. Y se producen "cada vez más presiones políticas", que en ocasiones se convierten en "situaciones de acoso", un extremo que el alcalde de Bollullos niega tajantemente: "Es falso que haya presiones".

Soriano asegura que los alcaldes valoran totalmente el trabajo de los interventores, a los que define como "piezas fundamentales en el engranaje" del Ayuntamiento, y que ambos deben colaborar entre si, aunque en ocasiones mantengan criterios distintos.

La alcaldesa de Castilleja coincide con su colega de Bolllullos y no cree que existan presiones a los interventores, ya que los informes dependen de ellos, y si este "dice que no, es que no", y ha recordado que cualquier acción contra el informe de reparo del interventor es prevaricación administrativa.

El regidor Jorge Muriel es más contundente: "No hay presiones. Si alguien está presionado es el alcalde", porque el trabajo se acumula, las ayudas se pierden "y los culpables son siempre los políticos", de ahí que "los primeros interesados" en que los habilitados cuenten con medios son siempre los alcaldes.