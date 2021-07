Isabel Nuñez, la celadora indignada con los irresponsables: «¡Que os den!»

Y los profesionales sanitarios no solo curan físicamente, sino tienen además que cuidar psicológicamente al paciente, que muchas veces entran con pánico en el hospital, y cuenta el caso de un auxiliar de biblioteca de 29 años: «Con un contrato de verano que he ingresado en planta covid, y al que aunque por todo el camino y es largo, he intentado animar y quitarle algo del miedo y pánico que llevaba y el que me decía que había dejado mujer y niños chicos en su casa y de los que estaba muy preocupados».

Y añade la nueva ola, la enésima, entre los sanitarios, «que estamos cayendo otra vez como moscas». Y continúa: «Pero da igual, total como me han dicho alguno esta noche, la culpa es del Gobierno que le han dicho que ya ni mascarillas hay que ponerse en la calle. Después de 16 meses de lucha volvemos a estar en plena ola, gracias al egoísmo y la estupidez humana. Pero da igual seguro que estarán preparando otra boda multitudinaria de tres días y planificando los botellones y fiestas para el proximo finde. Pues por una vez voy a aparcar mi educación y me voy a permitir el gesto».

«Que os den !».