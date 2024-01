Izquierda Española pretende arrancar un escaño en Andalucía de cara a las elecciones europeas de junio

El pasado martes 2 de enero España amanecía con una nueva formación política inscrita en el Ministerio del Interior, que cubre un vacío dejado anteriormente por partidos socialdemócratas, como UPyD y los primeros años de Ciudadanos-Cs. Izquierda Española acudirá a las elecciones europeas liderada por el abogado y director del think tank 'El Jacobino', Guillermo del Valle.



Hace dos meses lo entrevistábamos en el programa ‘ Hablando Claro ’ de El Correo de Andalucía tras la publicación de su libro ‘La izquierda traicionada’ (Península). Hoy hemos querido hablar con él de nuevo, mirando ya a los próximos comicios del mes de junio, donde aspiran a sacar representación, con un ojo puesto en Andalucía.



-¿Qué os ha movido a dar el paso?



Como sabes esto viene de un gran trabajo realizado desde El Jacobino, que no es cosa del mes pasado, sino que llevamos unos años codo con codo con la sociedad civil. Se ha considerado que el mejor momento para presentarnos es ahora en las elecciones europeas porque son los comicios que más favorecen a formaciones nuevas como la nuestra por el sistema electoral de circunscripción única. Y nos ha movido a dar el paso también esa situación de orfandad de muchos ciudadanos que se consideran de izquierdas, que no son de derechas, ni neoliberales en lo económico, ni conservadores -con todo el respeto democrático a esas opciones-, y que se encuentran descontentos por la deriva identitaria y nacionalista del actual gobierno socialista de Pedro Sánchez, sobre todo tras tantas cesiones, indultos, reforma de la sedición, la cuestión de la amnistía, los Rodalíes, la ruptura de la caja única de la Seguridad Social de la mano del PNV, etcétera.



-¿Hay posibilidades reales de conseguir un escaño?



Al ser las elecciones europeas, como he dicho anteriormente, de circunscripción única, se calcula que el coste del escaño, dependiendo de la participación, la fragmentación y otros factores electorales, pueda estar en torno a los 300.000 votos. Pero las expectativas son buenas. La repercusión está siendo muy grande.



-¿Os presentaréis solos o en coalición para dichas elecciones europeas?



La formación acaba de nacer. Hay que hacer todavía trabajo político interno. Serán cuestiones que se irán comunicando poco a poco. Así como la conformación de quiénes formarán parte de las listas. Todo esto se irá viendo más adelante.



-¿Qué políticos que ha militado en otros partidos han hecho público su apoyo a Izquierda Española?



Como sabes, nosotros nos definimos como una izquierda amplia, algo bastante novedoso en España. Podríamos decir que estamos compuestos por tres familias: antiguos miembros de IU, personas procedentes del PSOE y la parte socialdemócrata de Ciudadanos, muchos de ellos ex militantes del PSC. Actualmente contamos con el apoyo expreso de antiguos cargos de Izquierda Unida, sobre todo en Madrid, como Ángel Pérez o Juan Francisco Martín Seco, ex Secretario General de Hacienda con Felipe González y mano económica de Julio Anguita; de Ciudadanos encontramos a Francisco Igea, ex vicepresidente de Castilla y León; y muchos militantes de Ciudadanos en Cataluña como Juan Antonio Cordero, fundador de la formación, así como Félix Ovejero. También nos apoya Soraya Rodríguez, portavoz parlamentaria del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba y secretaria de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente europarlamentaria independiente por Ciudadanos. Y otros nombres que no están encasillados en ningún partido, pero que sí hacen un trabajo notorio en la sociedad civil como Maribel Fernández Alonso, miembro de Impulso Ciudadano y Universitaris per la Convivència, o Laura Rodríguez Montecino, profesora y periodista en elpapel.es.