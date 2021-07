Jornada de vacunación masiva sin cita para los nacidos en 1981 y años anteriores

Andalucía ha programado para el miércoles 14 de julio una convocatoria masiva de vacunación sin cita para todas las personas de entre 40 y 69 años pertenecientes al distrito sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. En concreto, están convocadas personas nacidas entre 1981 y 1952. La vacunación se hará en el Pabellón Municipal de Espartinas desde las 16.30 a 21.30 horas y está previsto inocular 1.000 dosis de Janssen, un preparado seguro, como todas las vacunas aprobadas, que tiene la gran ventaja de ser de una sola dosis, con una muy alta efectividad para prevenir formas graves de Covid-19, incluyendo las variantes emergentes como la Delta.



Esta semana, Andalucía continúa inmunizando a los actuales grupos de vacunación y se ha intensificado la recaptación de personas mayores de 40 años que aún no estén vacunadas con estas convocatorias masivas sin cita. Además, se sigue abordando el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca que ha pasado de 12 a 10 semanas.



Además, las personas mayores de 50 años que no hayan sido vacunados pueden pedir cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde) y además se hará una campaña de recaptación desde los centros sanitarios de forma que pueden ser llamados por teléfono. Estas personas también pueden ponerse directamente en contacto con el SAS para obtener cita a través de números de teléfono habilitados para este fin. Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica. Los teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS (http://lajunta.es/30q8u) donde hay un apartado específico sobre citación y vacunación COVID-19 con información actualizada (http://lajunta.es/341ek).



Esta semana, Andalucía recibe menos vacunas que las semanas anteriores. Así, se dispone de 470.180 dosis: 308.880 de Pfizer; 80.500 de Moderna y 80.800 de Janssen.