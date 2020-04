La actividad laboral no esencial se reanuda en empresas en las que no haya teletrabajo

Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudan hoy, lunes, su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.

De esta forma, a partir de hoy se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que volverán a reincorporarse los trabajadores de actividades no esenciales, como la construcción, pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.

En concreto, tras las vacaciones de Semana Santa y la nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, dejará de estar restringida la movilidad para el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar prestaciones laborales, profesionales o empresariales de actividades no esenciales.

La vuelta al trabajo de estos trabajadores de actividades no esenciales se producirá este Lunes de Pascua en todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía, salvo en las en las ocho que es festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco).

Entre tanto, los trabajadores de servicios esenciales, como el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los servicios de transporte o los supermercados continuarán desarrollando su actividad, como han hecho hasta ahora.

Por consiguiente, continuará el estado de alarma y el confinamiento, bajo el cual los españoles podrán salir de sus hogares solo para ir al trabajo o dotarse de elementos esenciales (alimentos y medicamentos) como mínimo hasta el próximo 26 de abril, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó que con toda probabilidad tendrá que volver a pedir una nueva prórroga del estado de alarma.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que todavía España no se encuentra en fase de desescalada de las medidas adoptadas el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, por lo que continúa el confinamiento con el cierre de centros educativos, de establecimientos de ocio y se deben seguir manteniendo todas las medidas preventivas de distanciamiento social.