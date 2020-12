La FAMP clama al Gobierno el último día del año de la pandemia

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a través de su vicepresidente tercero, Juan Manuel Valle, a la sazón alcalde de Los Palacios y Villafranca, ha vuelto a clamar al Gobierno ayuda para todos esos ayuntamientos en riesgo financiero –unos 600 en toda España- al no poder disponer de sus propios remanentes negativos. Lo hizo a principios de noviembre, en plena segunda ola de la COVID-19, y lo vuelve a hacer ahora, momentos antes de que termine el año de la pandemia, pero con un tono bastante más agresivo. “Va a terminar 2020 y todavía no sabemos dónde están los 3.000 millones de euros que el Gobierno de la nación anunció en el mes de septiembre”, ha dicho Valle, que recuerda que tal dotación partió de una petición de la Federación Española de Municipios y Provincias y que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos repartiría según los criterios de población y que llegarían directamente a los ayuntamientos de todo el país, del mismo modo que van a llegar los fondos a las comunidades autónomas. Sin embargo, el último día de 2020 no se tiene noticia del paquete millonario.

Según el alcalde palaciego, en la distribución de esos 3.000 millones “hay prevista una discriminación positiva para los ayuntamientos que estamos en riesgo financiero, para aquellos municipios que no tenemos ahorros en los bancos, pues somos muchos los consistorios que estamos afrontando la situación provocada por el COVID-19 de una manera desigual; no todos tenemos las mismas herramientas, y el Gobierno no puede ser tan insolidario en estos momentos”. “Ahora más que nunca no se le puede dar la espalda al municipalismo”, ha apuntillado.

“No se puede estar vendiendo el chocolate del loro con los fondos que van a venir de la Unión Europea, que llegarán cuando lleguen, y a los cuales optarán los ayuntamientos que opten y, en cambio, tener bloqueados y hacer oídos sordos a las peticiones que se están haciendo desde todos los ayuntamientos de España a través de la FEMP”, ha insistido el regidor palaciego.