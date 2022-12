“La gratuidad de 0 a 3 años se hará progresivamente en esta legislatura”

Con la amabilidad que le caracteriza, y con dificultad para cuadrar una agenda tan apretada, El Correo de Andalucía cierra su ciclo de entrevistas a los miembros del sector educativo andaluz con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (otrora Educación), Patricia del Pozo (Sevilla, 1969). Ha sido tan amplia que hemos decidido dividirla en dos partes.



Disfrutando ya de las vacaciones de Navidad tras un trimestre lleno de reuniones y actos, del Pozo habla hoy de los asuntos más importantes de la Educación Pública. Mañana martes, tocará el turno de la Educación Concertada o la LOMLOE, entre otros temas.



Antes que nada, ¿cómo se encuentra tras el primer trimestre en el cargo?



Con la ilusión y la responsabilidad que mantengo desde el momento en que el presidente Juanma Moreno decidió ponerme al frente de una consejería con tanta trascendencia en la vida diaria y sobre todo en el futuro de Andalucía. Entusiasmada después de conocer de primera mano el enorme trabajo de nuestros docentes y personal no docente, el talento de nuestros niños y niñas, la colaboración de agentes sociales, los distintos colectivos, familias, ayuntamientos y empresas para que la educación siga mejorando, y por supuesto consciente de que después de dar pasos significativos en la legislatura pasada tras el cambio de Gobierno, nos queda trabajo por delante para que nuestra tierra tenga un sistema educativo de referencia en España y en el mundo.



¿Ha sido un cambio muy grande pasar de Cultura a Educación?



Sobre todo por la dimensión, porque estamos hablando del sistema educativo más grande de España y de varios países europeos, con un presupuesto de más de 8.500 millones, el segundo de toda la Junta de Andalucía, con 130.000 docentes, 1,8 millones de alumnos... aquí mueves un papel y estamos hablando de decenas o cientos de millones. En Cultura manejábamos un presupuesto de poco más de 200 millones. Eso sí, ambas, Cultura y Educación, tienen una trascendencia absoluta en la vida de los ciudadanos y son sin duda grandes instrumentos de transformación social.



¿Qué atmósfera se ha encontrado al llegar a Torretriana, sede de la consejería?



Muy buena, de colaboración y disposición absoluta, teniendo en cuenta además que las primeras semanas fueron de una intensidad y dedicación máximas porque debíamos preparar el inicio de este curso escolar, que exige un seguimiento diario de todos los servicios, las obras, que los recursos lleguen a tiempo, en fin, que no falle nada. Al mismo tiempo, iniciamos ya la ronda de contactos con los agentes sociales, los colectivos, las asociaciones de directores y directoras, con las distintas mesas sectoriales, las empresas... un diálogo fundamental a la hora de marcar las estrategias y tomar decisiones junto a mi equipo, que no solo está en Torretriana, también en las ocho delegaciones territoriales, que son fundamentales dentro de la estructura.



Hablemos de la Educación Pública. Prácticamente todos los sindicatos mayoritarios de este sector con los que hemos hablado destacan su buen talante. ¿Es recíproco?



Absolutamente, no sólo en la Mesa Sectorial, sino también en la de la Concertada, y tengo que agradecerlo. Hemos mantenido reuniones con las mesas y también con cada sindicato de forma individual, creo sinceramente que hemos desarrollado un trabajo fructífero, con las lógicas discrepancias, pero siempre con el objetivo compartido de mejorar la educación. Le hemos pedido propuestas para abordar distintas necesidades y creo que el camino emprendido de forma conjunta es muy positivo.



Su principal objetivo es la mejora de los resultados académicos y dotar de calidad a la educación pública en Andalucía. ¿Cómo lo piensa hacer?



En primer lugar, creo que es un objetivo compartido entre el Gobierno de Andalucía y toda la comunidad educativa, porque la educación es una tarea y una responsabilidad de todos. Desde el Gobierno de Juanma Moreno lideramos ese impulso necesario y diría que inconformista para que los andaluces tengamos una educación que sea referente en España y en el mundo. Somos ya líderes en muchos ámbitos y debemos serlo también por nuestro sistema educativo. Estamos convencidos de que es posible. Requiere, evidentemente, de inversión en recursos, y ese fue el camino que emprendimos desde que los andaluces nos pusieron al frente de esta responsabilidad en 2019, cuando pudimos comprobar que había mucha tarea por delante.



En 2023 tendremos casi 2.200 millones más en Educación respecto al último presupuesto socialista, y la plantilla docente consolidada mayor de la historia. Nunca antes ha habido un plan de infraestructuras como en estos años, o un plan de bioclimatización con 140 millones de euros, que seguiremos ampliando, o la inyección de recursos para la transformación digital. Hemos aumentado en 40.000 las plazas de FP y sumaremos otras 20.000, con nuevos ciclos que facilitan la empleabilidad por su conexión con las necesidades de las empresas, especialmente en sectores emergentes. No hay educación de calidad si no es para todos, de ahí que sea prioritario el aumento de recursos para las necesidades educativas especiales y la Educación Especial, cuyo presupuesto roza ya los 500 millones, con un crecimiento del 40%, nada menos. Da idea del déficit que había con las administraciones anteriores. Con los nuevos currículos que aprobaremos el año próximo tenemos una gran oportunidad también para mejorar esos resultados académicos junto a ese refuerzo permanente de las plantillas docentes, y sobre todo hay un aspecto clave que debe calar de forma trasversal, que no es otro que la defensa de la cultura del esfuerzo. Porque es un valor primordial para tener éxito en el sistema educativo y también para el recorrido vital de nuestros jóvenes.





No obstante, algunos referentes sindicales siguen viendo en la bajada de ratios y el no cierre de líneas una utopía más que una realidad. ¿Qué hay de cierto o no en esta afirmación?



Siempre hemos estado a favor de la bajada de la ratio, lo hicimos en la oposición y lo defendemos en el Gobierno. En todos y cada uno de los cuatro cursos que llevamos en el Gobierno ha bajado la ratio media, gracias al aumento de la plantilla docente, y al esfuerzo por mantener aulas con pocos alumnos, sobre todo en zonas rurales. Tenemos menos alumnos pero más profesores. En este curso ha bajado medio punto más la ratio, que es la mejor de la historia de Andalucía. Seguiremos en esa senda, bajando la ratio media de forma progresiva y actuando en aquellos centros con más alumnos. Pero también es importante combinar esta medida con otras que atiendan las necesidades de cada centro, como por ejemplo la figura del doble profesor en el aula. La ratio profesor-alumno, de la que no se habla tanto es, sin embargo, tanto o más importante, y ha mejorado también mucho en estos años en Andalucía con ese refuerzo de las plantillas.



Hace poco circuló un documento en el que algunos sectores sindicales afirmaban que la Consejería “recorta en 276 el número de clases en los colegios públicos andaluces y crea 261 unidades escolares temporales con personal contratado como apoyo Covid, a cargo de los fondos europeos de recuperación”. ¿Qué tiene que decir ante estas afirmaciones?



El dato es que en este curso la escuela pública en Andalucía tiene 746 aulas más que el curso pasado, es decir, el sistema público crece y es más robusto, porque hay más inversión que nunca. Somos la Comunidad que más docentes ha mantenido de los que fueron apoyos Covid, 1.700, que ahora ya son refuerzos educativos. La gran mayoría de Comunidades ha decidido no contar con esos apoyos. En cambio, a través de los acuerdos con los sindicatos, un 23% de los apoyos Covid de los cursos pasados en Andalucía se han ido consolidando en la plantilla. Para este curso, en total, nosotros hemos incorporado casi 5.000 profesionales de distintos perfiles.



El sindicato andaluz USTEA indicaba que, y cito, “el desvío de fondos públicos a la empresa privada son las verdaderas prioridades del gobierno de la Junta y su Consejería de Educación” del gobierno de la Junta y su Consejería de Educación”. ¿Qué puede decir ante esto?



Este es el Gobierno de Andalucía que más invierte en educación de toda la historia, con cifras récord en todos y cada uno de los presupuestos. Tenemos un sistema con dos redes sostenidas con fondos públicos en el que ponemos el foco en la mejora de la formación de nuestros alumnos, de todos nuestros alumnos, estén en el centro que estén porque así lo deciden libremente sus familias. Respecto a 2018, hemos aumentado los recursos en la red pública, que supone el 80% del total del sistema, en casi 2000 millones, un 37%, y en la concertada casi un 18%, hasta los 964 millones.



¿Qué papel han de jugar las AMPA en todo el proceso educativo?



Un papel fundamental, porque la educación no es un proceso que comience ni acabe en los centros educativos. Es en el seno de las familias donde nuestros hijos adquieren valores, entre ellos la trascendencia de la formación en el cole, el respecto hacia nuestros docentes y sus compañeros, el valor del esfuerzo y del compromiso, que forma parte de la vida cotidiana de un centro educativo y es donde se refuerzan. Además, las Ampas tienen una colaboración permanente con los centros, son un puente de conexión, como parte esencial de una comunidad, su implicación es esencial, también para ejercer de altavoces de las necesidades, y lo agradecemos, porque su labor nos facilita también en muchas ocasiones la toma de decisiones.



Otro tema que ha salido a la palestra en estas ocho entrevistas ha sido el sistema de oposiciones. ¿Se encuentra agotado? ¿Es usted más de MIR educativo?



No diría que agotado, pero sí requiere de una actualización. Dicho esto, lo primero que hay que aclarar es que la normativa de ingreso en la función pública docente es normativa de carácter nacional, porque los docentes son funcionarios del Estado. Desde Andalucía, en la anterior legislatura, ya nos pronunciamos en el sentido de que el sistema de selección docente es mejorable y convendría adaptarlo a los tiempos actuales. Si el Real Decreto es de 2007, los temarios que sigue manteniendo en vigor el Ministerio son de 1993 y de 1996. Nosotros ya nos pronunciamos, incluso por escrito, en la necesidad de ir a un modelo que valore más las competencias profesionales vinculadas a la docencia.



¿Garantiza usted convocatorias anuales de procesos selectivos?



Andalucía ha venido convocando oposiciones todos los años, con la única excepción de 2020 por la pandemia. Es cierto que todos los cuerpos no se convocan todos los años, sino que se alterna un año el cuerpo de maestros, y al siguiente los de secundaria y régimen especial, pero oposiciones hay todos los años, salvo 2020. Todo es mejorable, pero no hay que perder de vista que por las dimensiones de Andalucía, cada convocatoria suelen estar implicadas unas 50.000 personas.



¿No se va a producir un efecto llamada en las próximas convocatorias de estabilización anunciadas por su departamento?



Andalucía impulsó una convocatoria unificada en todo el país, que de hecho se ha producido. Somos 14 administraciones autonómicas en un único procedimiento, por lo que precisamente por esa actuación se diluye esa posibilidad. Solo han quedado fuera de ese proceso unificado Cataluña, País Vasco, Galicia y a última hora Canarias.