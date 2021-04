La importancia de la hormiga

-En la actualidad se conocen más de 13.000 especies de hormigas. Aunque la mayoría se encuentran en los bosques tropicales, suelen ser insectos dominantes en todos los ecosistemas. Este número de especies queda aún lejos de lo que se estima podría ser el número real, que puede rondar entre 20.000-40.000. Esto se debe a que muchas de las especies viven en ambientes de difícil acceso para el hombre, como por ejemplo en la copa de los altos árboles tropicales, o a que se trate de especies crípticas, de nidos e individuos pequeños, que aún no han sido descubiertas. Además la taxonomía de las hormigas es aún una disciplina con mucho que desvelar. Por ejemplo, gracias al uso de nuevas herramientas en estos estudios, como la genética, en ocasiones se ha encontrado que lo que se consideraba como una especie se trata en realidad de dos especies diferentes o incluso de un grupo de especies. En la Península Ibérica hay citadas unas 300 especies y en Andalucía unas 200, aunque no se descarta que el número vaya aumentando a medida que progresamos en su conocimiento.

-¿Y esa estructura social de las hormigas hace que entren en guerra unas colonias con otras?

-Precisamente otra las tareas que deben emprender las obreras es la defensa de las colonias. En una zona suele encontrarse más de una especie de hormigas. Esto se debe a que la propia diversidad de comportamientos y uso de los recursos de las distintas especies, permiten la coexistencia de diferentes grupos en un mismo lugar. Una especie arborícola difícilmente entrará en conflicto con una que nidifique en el suelo; o una especie granívora no competirá con otra depredadora. Pero en ocasiones, se originan terribles guerras entre hormigas, que pueden acabar con la aniquilación de una colonia al completo. Este caso se da, por ejemplo, con la entrada de las especies exóticas invasoras, como la hormiga argentina (Linepithema humile) que no suele compartir territorio con las especies nativas, desplegando técnicas de lucha que no tienen nada que envidiar a las de los mejores generales humanos.

-Su grupo de investigación lleva décadas tratando de desentrañar el mundo oculto (para nosotros) de las hormigas. ¿En qué investigación se encuentran ahora sumergidos?

-En el grupo de Mirmecología del área de Ecología de la Universidad de Córdoba, dirigido por el profesor Joaquín Reyes López, llevamos más de tres décadas trabajando con las hormigas. En todo este tiempo han sido muchos los proyectos emprendidos. En los últimos años nos hemos dedicado sobre todo a estudios dirigidos al análisis de las hormigas como organismos bioindicadores, integrados en proyectos de gestión y conservación, como por ejemplo en el Life BioDehesa. Asimismo, hemos investigado en la línea de la introducción de especies exóticas, problema que afecta en gran medida a la conservación de las especies nativas y en general de la biodiversidad.

-Sin embargo, aunque la importancia biológica de las hormigas es fundamental, suelen trascender más los estudios sobre otras especies.

-A pesar de la importancia de las hormigas y en general de los invertebrados en el funcionamiento de los ecosistemas, su estudio ha estado relegado en España frente a otros grupos faunísticos. Poco a poco se va reconociendo su importancia e interés, lo que se traduce en que nuevos investigadores se estén formando en el conocimiento de los invertebrados y en concreto de las hormigas. Es fundamental continuar en esta línea en vista de los problemas acuciantes a los que se ven sometidos, cada día más, nuestros ecosistemas.