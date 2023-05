La ITV incorpora dos nuevas pruebas

Desde el pasado 20 de mayo las estaciones de ITV realizan dos nuevas pruebas en el proceso de inspección de vehículos. La principal novedad es que se incorpora un nuevo punto de inspección en el acondicionamiento interior y que afecta a los sistemas de llamada de emergencia, eCall, un sistema que incorporan de serie los vehículos homologados en la Unión Europea (UE) desde marzo de 2018.

La Junta ha explicado en un comunicado que la finalidad del sistema eCall es realizar automáticamente una llamada gratuita de emergencia al 112 cuando se produce un accidente de tráfico grave, transmitiendo la localización GPS del vehículo y otros datos de interés para la atención inmediata. El sistema también se puede activar manualmente accionando un botón.

De momento, los vehículos que no cuentan con eCall no están obligados a instalarlo pero de contar con él, debe inspeccionarse. La inspección consiste en comprobar de manera visual la existencia y el correcto estado de los componentes (botón, altavoz e indicador visual de funcionamiento). De la misma manera, se revisará que el sistema de autodiagnóstico no detecte un incorrecto funcionamiento del dispositivo, que puede traducirse en un aviso en forma de indicador visual de anomalías o mensajes de advertencia.

Por otra parte, también se incorpora al proceso de inspección la recopilación de datos sobre el consumo de combustible o de energía eléctrica de los vehículos en condiciones reales de circulación, a través del OBD o puerto serie de los sistemas de diagnóstico a bordo.Este nuevo punto de inspección no implica defecto alguno y, en principio, afecta a los vehículos de categoría M1 y N1 con normativa de emisiones Euro 6AP (matriculados a partir del 01/01/2021) y Euro 6AQ o 6AR (matriculados a partir del 1 de enero de 2022).

Esta información será anónima y se enviará anualmente a la Agencia Europea de Medio Ambiente por el Ministerio de Industria. Con ello se da cumplimiento a la directiva europea que tiene como objetivo establecer estrategias desde el punto de vista de seguridad vial y protección del medioambiente.

Además de estas dos incorporaciones a la inspección, el Manual contempla ahora la posibilidad de instalar láminas adhesivas antisolares en el campo de visión directa del conductor en vehículos destinados a ser conducidos por personas diagnosticadas de alguna enfermedad cuyos efectos en cuanto a la exposición a los rayos UV sean equivalentes a lupus.

Hasta la entrada en vigor de esta nueva versión solo las personas afectadas por lupus tenían esta posibilidad. Con esta modificación se admite también su instalación para enfermedades equivalentes.