La Junta advierte que la gripe «viene más adelantada y más fuerte»

García ha explicado que todavía no se puede decir "que está flaqueando" las campañas de vacunación contra estos virus respiratorios, dado que no se cuenta aún con los datos de un mes. Será a finales de octubre cuando se haga "una evaluación" para analizar la tasa de vacunación comparándola con el año pasado.

Esta es la senda que, según ha recalcado, debe seguir la ciudadanía, punto en el que ha aludido también de forma especial "a las madres y padres de los niños" de entre seis meses y 59 meses, que este año se han empezado a vacunar por primera vez.

Al hilo, la titular de Salud ha precisado que "la mayor incidencia de gripe está en esa edad", presentan "una incidencia de hospitalización igual a la de los mayores" y "son vehículos de infección de virus respiratorios".

Un llamamiento en el que ha incidido teniendo en cuenta, además, que en 2022 la gripe "viene más adelantada y viene más fuerte", como se ha comprobado en el hemisferio sur, con datos "ya claros", y con "lo que está pasando en Alemania, donde quieren volver al uso de la mascarilla por los datos de gripe y la subida de covid".

"Sabemos que vamos a tener un aumento. El año pasado, los sistemas de vigilancia centinela no encontraron ningún caso de gripe; no quiere decir que no lo hubiera, sino que el sistema no lo detectó. Este año ya ha detectado 288 casos. Quiere decir que el virus ya está aquí, circulando y que va a ser fuerte", ha indicado.