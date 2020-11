La Junta avisa: No se pueden vender productos no autorizados desde las 18.00 horas

El Consejo Andaluz de Consumo (CAC) se ha reunido este miércoles para analizar la actividad desarrollada para la defensa de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía durante los últimos meses, especialmente condicionada por el impacto del Covid-19. Durante la reunión, la Dirección General de Consumo ha recordado a todas las entidades representadas en el Consejo, entre las que se encuentran el sector empresarial y las asociaciones de personas consumidoras, que de acuerdo a las últimas medidas aprobadas, a partir de las 18 horas no está permitida la comercialización de productos no considerados de primera necesidad en ningún tipo de establecimiento en aquellos municipios sometidos a medidas de grado 1, y no pudiendo comercializarse este tipo de productos a ninguna hora en los municipios sometidos a medidas grado 2.

Esta directiva de la Junta viene a corregir ejemplos como el de la comerciante de Carmona, dueña de una zapatería, en un vídeo que se ha vuelto viral. En él se queja la mujer de que ha tenido que cerrar su zapatería a las 18.00 por las restricciones horarias, pero sin embargo ha podido comprar unas botas a partir de esa hora en una gran superficie, en este caso Lidl, quejándose de un agravio hacia el pequeño comercio como el suyo.