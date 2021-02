La Junta avisa que no se podrán vacunar a los mayores de 70 años hasta mayo

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha avisado este viernes que no se podrá vacunar al 70 por ciento de los andaluces frente al Covid-19 para el próximo verano si no llegan muchas más vacunas, señalando que, de hecho, no se podrá empezar a vacunar a los mayores de 70 años hasta el próximo mayo si no llegan a Andalucía "un millón de dosis".

En este sentido y en rueda de prensa en la Diputación de Córdoba, donde ha sido recibido en visita institucional por el presidente de la misma, Antonio Ruiz, el vicepresidente andaluz ha manifestado su "preocupación" en cuanto a "intentar llegar a ese segmento de edad, el de los mayores de 70 años, para que puedan ser vacunados en nuestra comunidad autónoma y, sinceramente, lo vemos bastante complicado".

De hecho, según ha argumentado, "en Andalucía, hoy, para poder vacunar a esa población mayor de 70 años, necesitaríamos aproximadamente un millón de dosis", pues "son más de 480.000 andaluces los que habría que vacunar en los próximos meses con dos dosis, o lo que es lo mismo, con 960.000 vacunas necesarias".

Sin embargo, Marín teme que, "al ritmo actual al que están llegando las vacunas de Pfizer, porque son las que podemos utilizar para estas personas, para estos segmentos de edad, pues va a ser muy difícil que antes de finales de abril o primeros de mayo se puede empezar a vacunar a todas estas personas mayores de 70 años".

Entre tanto, en la Junta están a la espera de que "las nuevas vacunas, que se han anunciado esta misma semana, pudieran también validarse por parte de la autoridad sanitaria europea, en ese caso de la Agencia Europea del Medicamento, para que pudieran sumarse a las de AstraZeneca y también a las de Moderna".

De esa forma, según ha señalado Marín, para "otro segmento de edad, el de la gente menor de 55 años, pues se pudiera también seguir aumentando el ritmo de vacunación", advirtiendo Marín que, "en cualquier caso, tal y como ahora mismo nos están llegando las vacunas, yo creo que es prácticamente imposible pensar que este verano el 70 por ciento de la población española, y por supuesto la andaluza, va a estar vacunada, porque "hoy estaríamos en torno un seis o site por ciento de la población de nuestro país" ya inmunizada, y en Andalucía también están en "esas cifras".