La Junta confía en una apertura de la movilidad a partir de mayo

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha mostrado este lunes su deseo de que, a partir del 9 de mayo, "la evolución de la pandemia permitirá ir a una apertura de la movilidad, al menos interprovincial".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras reunirse con los responsables de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, con su nuevo presidente Javier Frutos a la cabeza.

No obstante, ha reprochado al Gobierno central que no haya "herramientas jurídicas" de cara a un pasaporte sanitario. "En Andalucía es posible si se vacuna o si lo ha pasado con un código QR en el móvil le permite moverse, pero el Gobierno de España no lo ve así y nos vemos limitados jurídicamente para habilitar esta opción", ha manifestado.

En cuanto a la movilidad entre comunidades, el vicepresidente ha indicado que "no es algo que dependa solo de Andalucía" sino que también depende de si abran o no el resto de comunidades limítrofes. "No tenemos las herramientas jurídicas necesarias para arbitrar una decisión como esta", ha lamentado, toda vez que ha insistido en que "un año y medio después el Gobierno nacional no lo ha hecho" porque, a su juicio, "pueden estar, probablemente, más en elecciones que en resolver los problemas de los ciudadanos".

Asimismo, Marín ha confiado en que el ritmo de vacunación continúe a 350.000 vacunas semanales, de manera que "mayo será el mes que nos lleve a una normalidad en junio y un verano muy normalizado y poder disfrutar de esa movilidad en el país y recibir turismo internacional a partir de junio.