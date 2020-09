La Junta decreta el cierre definitivo hasta nuevo aviso de la guardería de Benacazón

La guardería Blancanieves de Benacazón no abrirá sus puertas mañana. Este domingo, el SAS ha decretado su cierre definitivo hasta nuevo aviso tras confirmarse el nuevo positivo por Covid de la directora. Aunque inicialmente cabía la posibilidad de que las puertas del centro abriesen este lunes de nuevo una vez desinfectado, finalmente se ha descartado hoy mismo, tras conocerse que la directora sigue dando negativo en los test PCR. Es cierto que se encuentra bien y en su casa, pero hasta que tenga un resultado negativo que garantice que su carga vírica no perjudica a nadie de su entorno no se puede garantizar su vuelta al trabajo.

Por eso, la alcaldesa de la localidad, Juana María Carmona, ha informado poco antes de las 12.30 de que Asisttel infancia, la empresa concesionaria del servicio de guardería de la Escuela Infantil Blancanieves ha recibido la confirmación del positivo en la segunda PCR realizado a la directora del centro, por lo que el Distrito Sanitario Aljarafe ha determinado el cierre de las instalaciones hasta nuevo aviso.

El SAS ya tiene toda la información

Carmona ha concretado que la Unidad de Epidemiología del SAS de la Junta de Andalucía ya conoce todos los datos de las familias "y el personal técnico de la Escuela Infantil, siendo este servicio el encargado de realizar los rastreos e indicarles las instrucciones a seguir”.

“A las familias afectadas les pido que permanezcan en sus casas hasta recibir instrucciones de las autoridades sanitarias. Al resto de vecinos les pido serenidad, precaución y, ahora más que nunca, responsabilidad en el uso de mascarillas, limpieza de manos y distancia de seguridad. Estoy convencida de que estaremos a la altura de las circunstancias en las que se encuentra Benacazón y vamos a responder como el gran pueblo que somos”, concluye la primera edil.

La empresa que gestiona la guardería ha recordado que el contacto de la directora con los niños ha sido mínimo y siempre protegida con mascarilla, pero la precaución en estos casos debe ser extrema.

Protocolo

El protocolo del SAS marca, en estos casos, que se tendrá que rastrear a toda persona que haya tenido contacto con la que haya dado positivo hasta 72 horas antes de hacerse la primera prueba PCR. Esto incluye a algunas de las personas trabajadores de la escuela infantil, que a su vez tendrán que comunicar sus contactos si dan positivo.

En todos los casos, marca que aunque se dé negativo habrá que estar aislados 14 días desde que se realice la prueba.

La de Benacazón es la primera escuela infantil que cierra en España por un positivo de Covid en una de las personas encargadas del servicio.