La Junta espera que el Gobierno amplíe esta semana el toque de queda

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha insistido en que espera que el Gobierno "sea valiente" y lleve esta semana al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad (CISNS) el cambio del decreto de alarma para poder adelantar el toque de queda y permitir el confinamiento selectivo en municipios con una incidencia por encima de los 1.000 casos --medidas a las que el ministro Salvador Illa se opuso la semana pasada-- porque "si tenemos las competencias que nos den las herramientas".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Aguirre ha indicado que hay dos cosas "el toque de queda, que es una especie de aislamiento domiciliario y que los andaluces se queden en casa como mínimo a partir de las 20,00 horas, y luego el aislamiento domiciliario selectivo en municipios con una incidencia mayor a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, donde ya hay cierre perimetral y de la actividad no esencial".

"El Gobierno no es proclive a las peticiones de las CCAA y espero que rectifique en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad, que sea valiente y lleve el cambio del decreto de alarma esta semana", porque "por qué no dar un paso para adelante cuando se lo estamos pidiendo todos", se pregunta.

Preguntado si detrás puede haber motivos electorales por la candidatura de Salvador Illa en Cataluña, Aguirre ha señalado que "el que la lleva la entiende y que aquí el único motivo que podemos tener es salud pública y no se admite disparidad de criterios por temas políticos", para añadir que "si hay unos criterios espúreos diferentes al tema de salud pública espero que tenga sus consecuencias desde el punto de vista político".

"No cabe otro paso que llevarlo al Congreso y propiciar el cambio oportuno para darnos las herramientas a las CCAA", ha incidido el titular de Salud, quien a la pregunta de si se ha vacunado, ha respondido que "no" pero que "no le faltan ganas". "La vacuna es la herramienta más importante para luchar contra el virus", ha subrayado, para añadir que espera "que llegue un volumen importante para vacunar a todos los mayores de 65" y que "el primero de la cola será él".