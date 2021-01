La Junta hace un llamamiento urgente a donar sangre de todos los grupos

La irrupción de la COVID-19 ha tenido una gran repercusión en las campañas de donación de sangre en Andalucía . Se han suspendido actividades en todas las universidades y en multitud de centros de educación secundaria -como sesiones formativas, organización de colectas para el alumnado y profesorado y visitas a los propios centros de transfusión-. Asimismo, también se han anulado eventos y campañas especiales, homenajes a los donantes, etc. en colaboración con otras instituciones, asociaciones de diversa índole, clubs deportivos, cofradías etc. El cierre de universidades y centros educativos, consejerías y empresas de todo tipo ha obligado a reforzar otros puntos de donación más apropiados y espaciosos para cumplir los protocolos y normas de seguridad durante la cuarentena y el tiempo de pandemia en general.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.