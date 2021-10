La Junta no da una cifra sobre cuántos de los 15.000 sanitarios se quedarán

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha señalado en el Pleno del Parlamento que "mantendrán el máximo de contratos, sobre todo a nivel de atención primaria" y que "están estudiando" la proyección que puede haber de cara al plan de alta frecuentación, la vacunación de gripe o la tercera dosis contra el Covid-19, "garantizando siempre el personal suficiente para mantener la óptima calidad asistencial".

Así se ha pronunciado Aguirre ante una pregunta planteada por la socialista Beatriz Rubiño, quien ha preguntado al consejero si Salud renovará a todos los profesionales cuyos contratos vencen el 31 de octubre y le ha instado a responder "sí o no" y a que "no dé la vuelta y se ampare en sus chascarrillos porque la sanidad pública se merece una respuesta veraz, los profesionales la verdad y los andaluces un responsable de Salud que los mire a los ojos y les diga sí o no, que les atiendan de manera presencial y que tengan tiempo suficiente para ello".

"Eso mismo de lo que se quejaban con el gobierno anterior y ahora son incapaces de hacer nada", porque "tienen una hoja de ruta de demolición de todo lo que suene a público en esta tierra", para añadir que la sanidad privada "solo se la pueden permitir unas cuantas familias, las mismas que van a recibir las rebajas fiscales que tan alegremente aprueban en este Parlamento".