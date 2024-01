La Junta insta a la ministra a tomar medidas urgentes para asegurar el suministro de agua en la Cuenca del Guadalquivir

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha solicitado a la ministra Teresa Rivera, como competente en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, que «activen nuevas medidas urgentes para garantizar el abastecimiento y, por supuesto, para que nuestros agricultores y ganaderos tengan a su disposición el agua que necesitan».

Crespo agradece la mano tendida de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para colaborar, "como llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, para afrontar los duros efectos que está teniendo la sequía en Andalucía". Crespo le recuerda que "no solo no es cierto que no hayamos pedido desde el Gobierno de la comunidad autónoma trasvases al Gobierno de España, sino que lo hemos hecho en reiteradas ocasiones".

Crespo ha citado, por ejemplo, la "petición de la autorización del trasvase de Iznájar que se contempla en la propia planificación del Ministerio", a lo que se suma las reiteradas demandas desde el ejecutivo andaluz para "recuperar el caudal necesario del trasvase del Tajo Segura para el levante español, siendo necesario para ello la rectificación de los criterios políticos establecidos a fin de que se tengan en cuenta los informes científicos".

La consejera, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado que el presidente de la Junta Juanma Moreno "destaca por su capacidad de diálogo y por tender puentes para llegar a grandes acuerdos por el bien de los andaluces". "Y así lo está demostrando en la política de agua donde no ha dudado en auxiliar, sin ser competentes, con actuaciones urgentes a los distintos municipios e incluso al Estado con el impulso de obras que eran más que necesarias en estos momentos de sequía", ha añadido.

Esta capacidad, ha asegurado Crespo, "se pudo comprobar el pasado miércoles en la reunión mantenida entre Junta y Ministerio para hablar de las medidas urgentes ante el durísimo momento de sequía existente. "En ella dejó claro que nuestra voluntad es siempre la de alcanzar acuerdos con todas las administraciones porque solo así se puede atajar una sequía que dura ya cinco años", ha aseverado.

La consejera ha recalcado que "pese a que la Junta de Andalucía es titular solo del 33% del territorio (cuencas Mediterráneas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras-Chanza), con el 66% con el Estado como competente, estamos auxiliando a municipios y, por supuesto a nuestros sectores productivos. "Pedimos que el ejecutivo central haga lo mismo", ha señalado.

La titular del Agua de la Junta ha subrayado que "desde esta consejería y el conjunto del Gobierno de Juanma Moreno trabajamos sin descanso para paliar los efectos de esta sequía estructural que padece Andalucía, con tres decretos de sequía ya en marcha y con un cuarto que aprobaremos el próximo 29 de enero, con el que alcanzaremos la cifra de 500 millones de euros en inversiones en infraestructuras y medidas para llevar a nuestro territorio al deseado equilibrio hídrico".

En cuanto a las peticiones de actuación por parte del Gobierno de España, la consejera ha reiterado la necesidad de que "se constituya, con carácter de urgencia, la comisión de los pasivos mineros y que, en paralelo, se retome la construcción de la presa de Alcolea, fundamental para garantizar las necesidades hídricas para abastecimiento, industria y regadío en la provincia de Huelva". Del mismo modo, siempre en territorio onubense, Crespo ha reclamado "celeridad en las negociaciones entre España y Portugal para el trasvase de agua del Alqueva portugués a la vecina Huelva".

De la provincia de Córdoba, Crespo ha reiterado que "igual que la Junta de Andalucía está auxiliando, financiando la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera y está avanzando en la conexión entre La Colada y Sierra Boyera, es fundamental que el Ejecutivo de España haga lo propio y complete el triángulo conectando ésta última con Puente Nuevo". La consejera de Agricultura ha recordado que "se trata de garantizar el agua para dos comarcas cordobesas tan importantes como son Los Pedroches y el Alto Guadiato".

En ese ánimo de colaboración avanzado por la ministra, la consejera andaluza ha recalcado que "urge que el proyecto del desglosado 3 se haga con la máxima celeridad para tener posibilidad de ejecutarlo con fondos del Next Generation".

En materia de desalación, Crespo ha hecho hincapié en que "por nuestra parte estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos en el grupo de trabajo activo con el Ministerio de cara a la ejecución de una nueva desaladora en La Axarquía, por lo que pedimos la máxima rapidez posible al Estado para que acortar al máximo los plazos y que sea una realidad lo antes posible".

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha reiterado, asimismo, la petición de "cinco hectómetros cúbicos de emergencia para el Levante almeriense desde la desaladora del Bajo Almanzora II", precisamente para garantizar el agua a unos regantes que han visto recortada su disponibilidad hídrica por el "tijeretazo" del trasvase Tajo-Segura, los años de cierre del trasvase del Negratín y la propia situación de sequía.