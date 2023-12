La Junta respalda ya que los institutos prohíban el móvil en clase y en el recreo

La circular enviada ayer a los centros reconoce que de estos aspectos ya se encargaban los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los centros y saca a relucir los decretos de aprobación del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria del 13 de julio de 2010, que ya contemplaba –hace 13 años- las normas sobre utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado”. Pero en 13 años ha llovido mucho en lo que a avances tecnológicos se refiere. Y mientras que en 2010 había un porcentaje limitado de alumnos que acudían al instituto con un móvil, hoy en día es una excepción el chico o la chica que, a partir de 12 o 13 años, no acude a clases con el móvil en el bolsillo. En este sentido, la circular especifica que “la accesibilidad a las tecnologías de la comunicación y muy especialmente el uso de los teléfonos móviles ha generado una nueva forma de acceder a la información y de establecer relaciones entre las personas que incide de manera en el desarrollo y en el modo en que interactúan alumnos y alumnas” y se refiere a “ determinadas conductas no cívicas ni ejemplarizantes desde un punto de vista educativo, social y emocional” que “son cada vez más amplificadas y expuestas a través de la inmediatez de los dispositivos digitales y especialmente de los teléfonos móviles”. Desde luego, la redacción de la instrucción no es ajena a los escandalosos casos de ciberbullying y atentados contra la intimidad producidos en los centros públicos andaluces en estos últimos años. Por eso se reconoce que “es prioritaria la adopción de medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación” y que “es aconsejable potenciar e intensificar actitudes y mecanismos preventivos y proactivos”. En este sentido, se dictan estas disposiciones relacionadas con el uso de los teléfonos móviles en los centros docentes, “estableciendo su interpretación a fin de que sean objeto de una aplicación homogénea en Andalucía”.

En cualquier caso, la instrucción del Gobierno andaluz no habla de prohibir, sino de “limitar el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, entendida esta como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares” y usa un verbo y no otro porque, a continuación, añade que “salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados, teniendo en cuenta en todo caso la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas”. La pelota, por lo tanto, está ahora más en manos del profesorado que del alumnado, pues se deja abierta la puerta a que los docentes manden llevar el móvil con fines didácticos de cada materia siempre que su uso se justifique pedagógicamente. Hoy en día, se da la circunstancia de que muchas asignaturas –y no solo las puramente tecnológicas- cuentan con recursos digitales que el alumnado puede manejar desde el móvil, de modo que dependerá del profesorado la generalización o no del uso del móvil en el centro.

Por supuesto, la Junta insiste en que “esta limitación excluye el uso de estos dispositivos al alumnado que lo requiera atendiendo a sus circunstancias personales, que tendrán que ser debidamente acreditadas ante la dirección del centro por los representantes legales del alumnado”. La limitación que cada centro adopte deberá se recogida a partir de ahora en sus reglamentos de organización y funcionamiento.